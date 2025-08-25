Baleària cierra el acuerdo para comprar la mayor parte de la histórica naviera canaria Armas Trasmediterránea

La naviera Baleària ha cerrado dos acuerdos con la propiedad de la histórica naviera canaria Armas Trasmediterránea para la adquisición de su actividad en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho, que mayoritariamente ha sido adquirida por el grupo naviero danés DFDS. La operación, cuyo importa no ha sido dado a conocer, está pendiente en su ejecución de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y comprenderá la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de Tierra y Flota.

En el proceso de venta también participaron otros interesados, entre ellos empresarios canarios junto con el naviero Vicente Boluda. Finalmente, los fondos acreedores de Armas Trasmediterránea -entre ellos JP Morgan, Bain Capital, Barings, Cheyne y Tresidor- se han decantado por la oferta de Baleària.

Entre los principales activos que asumirá Baleària destacan los buques Volcán de Teno, Volcán de Tamadaba, Villa Tazacorte, Volcán de Tinamar, Volcán de Tindaya, Juan J. Sister, Almariya y Volcán de Timanfaya, junto con terminales portuarias, oficinas, concesiones y acuerdos de servicios en enclaves estratégicos como La Esfinge, Tenerife, Arrecife, Puerto del Rosario, Cádiz, Melilla, Motril, Almería, La Palma, La Gomera, Valverde, Los Cristianos, Argelia y Nador. En el Estrecho, Baleària incorporará el buque Ciudad de Málaga y una concesión en el puerto de Algeciras. Por su parte, DFDS integrará en su red los buques Volcán de Tamasite y Villa de Agaete, además de las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger Med.

Según la información comunicada por Armas, las rutas interinsulares de Canarias, junto con las conexiones Canarias-Península, Alborán y Argelia, generaron alrededor de 420 millones de euros de ingresos en 2024, mientras que las rutas del Estrecho movieron aproximadamente 66 millones de euros en el mismo periodo. Con esta operación, Baleària logra acceder a un mercado en el que aún no tenía presencia directa: el transporte interinsular de pasajeros y mercancías en Canarias, además de reforzar su actividad en las conexiones con la Península y en las áreas del Alborán y el Estrecho.

Para el presidente de Baleària, Adolfo Utor, estos acuerdos de carácter estratégico permitirían a Baleària alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado marcado por la presencia de cinco grandes grupos trasnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera, así como para garantizar la estabilidad de los servicios marítimos y del empleo: “Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas”. Asimismo, con la pertinente aprobación por parte de la CNMC, Utor ha señalado que “Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva”.

Por otro lado, el presidente de Baleària ha recalcado que la aprobación de estas operaciones garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico, ya que una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público. “La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante el COVID y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral”.

Igualmente, Adolfo Utor ha explicado que Baleària es consciente del gran desafío que supone llevar a cabo este proceso: “Estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos”.

Sergio Vélez, CEO y presidente de Naviera Armas Trasmediterránea afirma que "estamos muy orgullosos de anunciar estos acuerdos, que reflejan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso inquebrantable de todo el equipo de Armas Trasmediterránea: tripulaciones, equipos de terminales y de las áreas centrales, tanto en el negocio marítimo como terrestre. Este paso consolida nuestro futuro en las regiones donde operamos y demuestra nuestra capacidad de transformación y mejora constante. Con esta operación, Armas Trasmediterránea se integra en un proyecto de mayor envergadura que abrirá nuevas oportunidades para nuestros empleados y colaboradores. Estos acuerdos ponen el broche final a un proceso de reestructuración y de transformación exigente, largo, pero muy exitoso, gracias al compromiso de todas las partes implicadas en recuperar el valor de la compañía".