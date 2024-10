El Banco de España carga contra el índice de precios creado por el Gobierno para topar los alquileres

Suspenso del Banco de España al índice de precios creado por el Gobierno para topar los alquileres en las denominadas zonas tensionadas. El supervisor financiero advierte en su informe "El Mercado del Alquiler de vivienda Residencial en España" de que tal herramienta adolece de "limitaciones metodológicas" que limitan los resultados que arroja.

En concreto, el Banco de España asegura que en el denominado Sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda "persisten carencias relativas al alcance temporal de la información, al tratamiento de los efectos composición en la tipología de la vivienda arrendada, así como limitaciones en la cobertura geográfica y en la tipología de arrendatario o al análisis de los flujos de viviendas arrendadas".

En el ámbito de la cobertura temporal, el Banco de España asegura que "los datos disponibles desde 2011 no permiten examinar con una mayor perspectiva histórica el ciclo de expansión del mercado del alquiler iniciado en 2008 al principio de la crisis en el mercado inmobiliario". Por otro lado, añade, el retraso en la disponibilidad de la información tributaria de unos dos años "no permite realizar un análisis contemporáneo sobre la evolución más reciente del mercado del alquiler".

Con respecto a los efectos composición, el cómputo de precios medios "proporciona descriptivos sobre el stock de vivienda en alquiler, pero no tiene en consideración el efecto en dichos precios de la heterogeneidad de las viviendas arrendadas". En particular, añade, las características de estas viviendas cambian a lo largo del tiempo y en el espacio, modificando la muestra sobre la que se computan los precios medios.

De ese modo, sentencia el Banco de España, los estadísticos calculados "no pueden considerarse índices de precios, si bien los problemas de composición se reducen en ámbitos geográficos de menor dimensión (por ejemplo, secciones censales)".

Personas jurídicas

Por otro lado, la institución que dirige José Luis Escrivá añade que a pesar de que la cobertura de información es muy amplia, "al disponer anualmente de los microdatos de unos 2,5 millones de inmuebles arrendados para vivienda, no se incluyen los inmuebles propiedad de personas jurídicas ni las viviendas en los territorios forales".

Finalmente, señala que el cálculo de los distintos indicadores se realiza sobre el stock de la vivienda arrendada, "sin poder diferenciar para todos los años de la muestra la variación de los precios de los nuevos contratos de alquiler. Este hecho es particularmente relevante ya que distintas regulaciones limitan las actualizaciones periódicas de las rentas del alquiler y buena parte de la dinámica de los precios de mercado se produce en los flujos de los nuevos contratos de arrendamiento", concluye.

Las críticas vertidas en el informe se suman a las lanzadas la semana pasada por Escrivá sobre la limitación en sí de los precios. El gobernador del Banco de España se mostró la semana pasada escéptico con la efectividad de topar los precios del alquiler en zonas tensionadas y aseguró que "no hay ningún dato empírico" que demuestre su eficacia ni que la delimitación de zonas tensionadas, en las que los precios del alquiler son muy elevados, "logre abaratar el precio de la vivienda. No me consta", sentenció Escrivá.