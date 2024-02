Barato (Asaja): «El Gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana sin contar con el sector»

«Todo lo que se haga en beneficio del sector agrario tiene nuestra solidaridad, comprensión y nuestro respeto». Con esta rotundidad respalda el presidente de Asaja, Pedro Barato, todas las acciones de protesta que se han producido en cada rincón de la geografía española durante esta semana. Barato rechaza que se cree un enfrentamiento entre las protestas oficiales convocadas por las organizaciones agrarias –Asaja, COAG y UPA– y las independientes organizadas vía WhatsApp y Telegram.

Barato pone el foco en lo importante: la necesidad de soluciones inmediatas para atajar la crisis del sector. «Es cierto que Bruselas es muy culpable de lo que está ocurriendo en el campo europeo y en particular el español. Pero no olvidemos que en Bruselas, los ministros de Agricultura de cada Estado miembro son los que dan el visto bueno a las cosas, incluido el español», critica. «El problema no es nuevo. Hace tres años ya le dijimos al Gobierno que la PAC dañaba al campo español. Es una política con menos dinero y más restricciones y prohibiciones», añade. Además, insiste en que hay problemas que están directamente en manos del Gobierno, que lo que ha hecho es «complicar todo» aún más . «Qué pinta ahora mismo el cuaderno digital», apunta.

«Bruselas tiene su responsabilidad, pero el Gobierno español también. Hemos visto cómo ministros del Gobierno han atacado al sector y han hecho lo que les ha dado la gana sin contar con el sector agrario», denuncia y reclama que el Ejecutivo «tiene que hacer las cosas más fáciles». La última confrontación se produjo este viernes. «Lo que tiene que hacer la ministra de Seguridad Social es no mentir», subraya Barato después de que Elma Saiz asegurase que la reunión del 13 de febrero con las organizaciones no se producirá porque han rechazado la oferta, cuando estas aseguran que han pedido un aplazamiento.