BBVA confirma su interés por fusionarse con Banco Sabadell

El BBVA ha confirmado este martes que ha trasladado al presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, el interés del grupo en iniciar negociaciones para explorar una posible nueva fusión entre ambas entidades, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "BBVA confirma que ha trasladado al presidente del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, el interés del Consejo de Administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades", por lo que "hemos nombrado asesores a tal efecto", ha informado a la CNMV.

Este sería el segundo intento oficial de la entidad que preside Carlos Torres para hacerse con el control de Sabadell, después de que en noviembre de 2020, el BBVA y el Sabadell reconocieran que estaban en conversaciones para una fusión desde hacía meses, aunque no llegaron a fructificar tras dos semanas de contactos, tras las anunciaron la ruptura. Sabadell desveló que la operación había decaído al no llegar a un acuerdo sobre el precio final de la operación, ya que se barajaba que la integración se haría mediante un intercambio de acciones y no en metálico. La entidad de origen catalán, que en aquel momento presentaba uno de sus valores más bajos en bolsa, consideró que la oferta le perjudicaba al no tener en cuenta esta caída temporada y su capacidad de recuperación y de generar valor en el futuro.

El grupo resultante de esta fusión, si finalmente se confirma, alcanzaría un valor en el mercado de más de 73.000 millones de euros, de acuerdo con la cotización actual de ambas entidades, a poca distancia de Banco Santander, que supera por poco los 74.000 millones de euros, y casi el doble que lo que capitaliza CaixaBank (37.500 millones). Además, sumarían unos activos globales -tanto de los negocios en España como en sus filiales internacionales- de 1,037 billones de euros -los 801.690 millones de euros que corresponden a BBVA y los 236.135 millones de Sabadell), tras las últimas comunicaciones de resultados a cierre del primer trimestre el año. En el caso de los activos del mercado español, el banco resultante tendría activos valorados en 637.461 millones -452.227 millones de BBVA y 185.234 millones de Sabadell-.

Entre las dos entidades, el banco a nivel global contaría con 7.326 oficinas (5.912 de BBVA y 1.414 de Sabadell), mientras que en España la presencia física se situaría en 3.084 oficinas (1.881 de BBVA y 1.203 de Sabadell). Asimismo, el grupo tendría una plantilla conjunta que alcanzaría una plantilla de 140.776 trabajadores, de los cuales 41.634 estarían en España.

Tras confirmar esta posible operación, las acciones del Sabadell repuntaban un 7,5% a media mañana, mientras que las de BBVA se anotaban una caída similar.