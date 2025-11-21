Se acabó el alquiler de habitaciones en 2026: "Los perjudicados serán los estudiantes"

El sector inmobiliario encara un giro inesperado de cara a 2026, el alquiler de habitaciones, tal y como se conocía hasta ahora, tiene los días contados.

Así lo advierte un vídeo que en las últimas horas se ha viralizado en redes sociales.

Un acuerdo que afectará a todo el país

Lo más relevante es que la nueva regulación no se limita a comunidades que ya estaban impulsando restricciones como Cataluña, que además prepara su propia normativa para desplegar en cuestión de semanas, sino que se aplicará en todo el territorio nacional.

De momento, la información oficial es escasa, pero el vídeo adelanta varias líneas generales del acuerdo.

La principal es que el precio total de las habitaciones de una vivienda no podrá superar el valor marcado por los nuevos índices de referencia. Es decir, no se podrán sumar importes individuales que superen lo que costaría alquilar la vivienda completa según el índice.

La medida solo se activará enzonas tensionadas, aunque todavía no se ha detallado el método para identificarlas.

Adiós a las "trampas": también se limitan servicios y cuotas

Otra de las claves, y quizá la que más desconcierta a los propietarios, es que no se permitirá compensar la bajada del precio con cargos extra. La futura normativa limitará expresamente todo tipo de conceptos añadidos:

servicios

cuotas

cánones

gastos de gestión

Los honorarios deberán ser asumidos por el propietario, no por el inquilino, alineándose así con las reglas ya aplicadas al alquiler tradicional.

La fianza también tendrá un tope y el arrendamiento temporal quedará sujeto a nuevas restricciones, lo que añade más incertidumbre para quienes utilizaban el alquiler por habitaciones como fórmula flexible ante la rigidez del mercado.

Un sector que ya funcionaba "regular"

El autor del vídeo reconoce que nunca ha sido partidario del alquiler de habitaciones. Según explica, pocas empresas lo gestionan correctamente y la falta de regulación había convertido esta actividad en un terreno gris en el que cada propietario aplicaba sus propias normas.

Con la nueva normativa, el objetivo oficial sería poner orden. Sin embargo, aparecen dudas sobre los efectos colaterales.

¿Qué ocurrirá con quienes dependen de esa modalidad para pagar sus inversiones? ¿Podrán los pequeños propietarios sostener hipotecas que se apoyaban en esos ingresos? ¿Se reducirá el número de habitaciones disponibles?

¿Dónde vivirá la gente que no puede pagar un piso?

El debate más delicado del vídeo no gira en torno a los propietarios, sino a los inquilinos vulnerables. Hasta ahora, el alquiler de habitaciones actuaba como "escudo social" para quienes no podían permitirse arrendar un piso completo.

Estudiantes, trabajadores con salarios ajustados, personas recién llegadas o familias que buscaban una solución temporal encontraban en esta fórmula su único acceso real a la vivienda.

Un futuro incierto para 2026

La reforma promete ser una de las más polémicas del próximo año. Todavía quedan muchos detalles por aclarar, pero el impacto puede ser profundo.

Un mercado más controlado, menos rentable para algunos propietarios, más restrictivo para quienes realquilan y, sobre todo, un acceso aún más complicado para estudiantes y personas con menos recursos.