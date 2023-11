El euríbor registra su mayor caída en once años pero las hipotecas se encarecerán anualmente 1.200 euros

El euríbor cae, pero las hipotecas de momento no. El índice al que están referenciados la mayoría de préstamos para la compra de vivienda a tipo variable en España -modalidad que copa el grueso del mercado- ha vuelto a bajar como ya lo hiciera en agosto. Ha cerrado noviembre con una cotización media del 4,022%, por debajo del 4,16% que marcó en octubre después de haber vuelto a caer hoy en tasa diaria por debajo del 4%, hasta el 3,9264. La caída de noviembre, de 0,138 puntos, es la mayor registrada en once años, desde agosto de 2012, cuando cayó 0,184 puntos porcentuales.

Sin embargo, y toda vez que el valor del euríbor está por encima del que marcaba tanto hace un año (2,828%) como hace seis meses (3,862%), tanto las hipotecas con revisión anual como las que tienen revisión semestral se encarecerán.

Según la proyección realizada por el comparador hipotecario HelpMyCash, una persona que tenga una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años y con un interés de euríbor más 1% verá cómo su cuota mensual pasa de unos 865 euros a unos 879 euros en caso de revisión semestral, lo que supone casi 88 euros más al semestre. Si la actualización es anual, las mensualidades pasarán de unos 777 euros a unos 879 euros, unos 1.223 euros más al año.

Contención de los tipos

La segunda caída del euríbor se produce en un entorno de contención también de las subidas de los tipos de interés, después de que el Banco Central Europeo (BCE) dejase el precio oficial del dinero en el 4,5% en su reunión de octubre después de diez subidas consecutivas.

De los movimientos que el eurobanco vaya a hacer de ahora en adelante dependerá mucho la evolución del euríbor y las hipotecas. Y, a este respecto, los expertos son moderadamente optimistas. El director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, considera que la tendencia a la baja del euríbor "es llamativa, pero no deberíamos venirnos arriba. Es una buena noticia, eso está claro, sobre todo para los hipotecados, pero todavía es pronto para decir que el euríbor ya no va a volver a subir. De hecho, es probable que lo haga y que lo que veamos en los próximos meses sean variaciones de este indicador, tanto al alza como a la baja, y que se mantenga un tiempo cerca del 4%”.

En este contexto, Miquel Riera, experto en hipotecas de HelpMyCash, considera que “es probable que los clientes con revisión semestral en diciembre o en enero del año que viene ya empiecen a pagar cuotas más baratas”. “Los que tengan su actualización anual a partir del segundo trimestre de 2024 también verán bajadas; quizás en abril siendo generosos”, remata Riera.

Las bajadas que puedan llegar el año próximo serán moderadas, según los analistas

En cualquier caso, desde ambos comparadores explicaban a LA RAZÓN hace pocas semanas que las caídas que se puedan empezar a ver el año que viene, en todo caso, serían más bien modestas. En este punto se encuentra también el análisis de Kelisto.es. Su portavoz, Estefanía González, recuerda que el BCE no ha descartado volver a subir los tipos de interés si la inflación sigue sin acomodarse a su objetivo del 2%. Por eso, añade, "no esperamos bajadas a corto-medio plazo. Para que eso sucediera, deberíamos ver el euríbor en niveles inferiores al 3,3%-3,7% a comienzos de 2024 y es prácticamente imposible que eso vaya a suceder". Lo que sí es más probable, según González, es que podamos ver incrementos algo más leves que el pasado año para todos aquellos que vayan a revisar sus hipotecas, al menos si los tipos de interés se mantienen estables en los niveles actuales. "En cualquier caso, hablar de un euríbor que se mueva entre el 3,5% y el 4% en la primera mitad del año, para caer por debajo del 3,5% en la segunda, nos parece la hipótesis más certera si el contexto económico no experimenta grandes variaciones”, explica. En tal caso, sí podrían apreciarse bajadas algo más altas de las cuotas mensuales de las hipotecas dado que el euríbor cotizaba el pasado mayo en el 3,86% y después ha ido subiendo hasta superar el 4% aunque ahora lleve un par de meses contenido.

Desde idealista son más pesimistas aún. "En el mejor de los escenarios, podríamos asistir a una relajación durante la segunda parte del año por lo que las familias con hipotecas variables deberían planificar sus economías pensando que no verán bajar sus cuotas hipotecarias hasta, como pronto, 2025", apuntan.

En este contexto de todavía incertidumbre respecto a lo que pasará con el euríbor, desde Rastreator aseguran que las hipotecas mixtas se han convertido en una de las opciones favoritas para los nuevos hipotecados. De hecho, Sergio Carbajal, su responsable del área de hipotecas, asegura que representan el 31% de las operaciones que están cerrando.