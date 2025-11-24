Black Friday en Iberia: vuelos desde 21 euros por tiempo limitado

Los descuentos del Black Friday crecen como la espuma a medida que se acerca la ansiada fecha de esta jornada de rebajas, el 28 de noviembre. Esas ofertas se concentraban tradicionalmente en comercios tanto físicos como online. Pero otros sectores como la banca o las aerolíneas se suman ahora a la ola del Black Friday. Así lo ha hecho Iberia con el lanzamiento este lunes de su campaña del Black Friday 2025 con la que ofrece vuelos desde 21 euros por trayecto. Esto es todo lo que debes saber.

¿Hasta cuándo dura la oferta?

La campaña estará activa desde este lunes para los clientes registrados en Iberia.com. El resto de los clientes podrán acceder a los descuentos a partir del miércoles y durarán hasta el domingo 30 de noviembre.

¿En qué fechas se podrá volar?

Los billetes a precios económicos permitirán volar entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026.

¿A qué precios se podrá viajar según el destino?

Los clientes de Iberia pueden comprar vuelos para viajar a España desde 21 euros, a Europa 25 euros, a Estados Unidos desde 185 euros y a Latinoamérica desde 227 euros (precios por trayecto).

Ofertas más destacadas

En corto y medio radio, Iberia ofrece vuelos a Oviedo desde 21 euros por trayecto, desde 25 euros a Lisboa, a París desde 42 euros y desde 59 euros a ciudades europeas como Londres, Praga e Innsbruck. También se pueden comprar vuelos a Estocolmo por 69 euros o por 139 euros a Rovaniemi, donde se encuentra la casa de Papá Noel.

Iberia también destaca los precios "imbatibles" para viajar a Estados Unidos: a Nueva York desde 185 euros, a Orlando desde 253 y a Los Ángeles desde 258 euros el trayecto. En Latinoamérica, se pueden adquirir vuelos a Puerto Rico desde 220 euros, a México desde 227 euros y a Buenos Aires en Turista Premium desde 686 euros por trayecto. También se incluyen en esta promoción los dos nuevos destinos de Iberia en Brasil: Fortaleza, desde 298 euros, y Recife, desde 333 euros por trayecto.

60% de descuento en Avios

Los clientes Iberia Club, el programa de fidelización de la compañía, también pueden aprovechar este Black Friday para adquirir sus billetes con Avios con hasta un 60 % de descuento. Esta promoción permite volar desde el 24 de noviembre de 2025 al 25 de marzo de 2026 y está disponible para más de 70 destinos del Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum), excluido el Puente Aéreo.