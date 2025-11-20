Iberia lanza sus nuevas tarjetas de crédito con las que conseguir vuelos gratis o acceso a la zona VIP

Iberia amplía su oferta de experiencias para sus pasajeros. La aerolínea ha presentado este jueves sus nuevas tarjetas de crédito para clientes de la firma Iberia Cards, con públicos objetivos muy diversos.

A la ya popular Icon, se suman tres nuevos modelos diseñados para todos los bolsillos y frecuencias de viaje, en función del tipo de pasajero que quiera contratarla.

La primera novedad es Visa Iberia Aire, la opción más económica, con una tarifa de cinco euros al mes, pero no por ello con menos ventajas. Sus clientes podrán llegar a acumular dos vuelos de ida y vuelta en dos años con un uso normal de la tarjeta.

Además, podrán contar con otros beneficios asociados a Iberia Club, así como a descuentos en gasolina de hasta ocho céntimos el litro con Repsol y acceso a tarjetas e-Sim o seguros de viaje.

Por su parte, Visa Iberia Icon seguirá disponible en su versión original, con un precio de 9,90 euros al mes y acceso al Club Plata de la compañía. Pero a ella se sumará una nueva categoría, Visa Iberia Icon +, la única que permite

Por encima de todas ellas, se encuentra la Visa Iberia Zenit, la tarjeta más exclusiva de la aerolínea con una tirada muy limitada y que solo puede conseguirse mediante invitación. Esta está pensada para viajeros muy frecuentes, a los que dará acceso al nivel Iberia Club Oro.

"Iberia Cards es un pilar clave en nuestra estrategia de fidelización. Nos permite estar presentes en la vida diaria de nuestros clientes, reforzando su vínculo con la marca incluso cuando no están volando. Esa conexión es la que convierte una preferencia en lealtad", explica Víctor Moneo, presidente de la firma.

Esto es posible gracias a un acuerdo de la empresa con Visa, con la que trabaja para ofrecer este servicio a ya 200.000 usuarios, con una cuota del 10% en compras con tarjeta de crédito en el sector viajes. Además, más de 17.000 empresas utilizan este sistema de pago con un volumen de gasto transaccionado total de más de dos billones de euros.

Según Eduardo Prieto, director general de Visa en España, "comparten con Iberia Cards esta visión común y trabajamos juntos para facilitar pagos seguros, sin fricciones y prácticamente invisibles, que mejoran la experiencia del viajero y fortalecen su relación con la marca".