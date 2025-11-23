Iberia denuncia ante la UCO y Protección de Datos un ciberataque que afecta a datos parciales de clientes

Iberia ha denunciado ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) un acceso externo no autorizado a un almacén de datos, sin que se haya visto comprometida la seguridad de los vuelos, según informó un portavoz de la aerolínea a EFE.

El ataque afectó a un repositorio de comunicación gestionado por un tercero. La compañía asegura que la información contenida en este sistema es “limitada y no es operacional”, aunque algunos datos personales de clientes sí se vieron comprometidos. Entre ellos se encuentran nombres, apellidos y direcciones de correo electrónico, y en menor medida, teléfonos y números de afiliación a Iberia Club. Iberia aclaró que no se obtuvo “ningún dato completo ni usable de medios de pago ni claves de acceso a las cuentas de Iberia”.

Asimismo, se extrajeron algunos códigos de reserva de vuelos futuros, aunque por el momento no hay constancia de que se haya producido ninguna actividad fraudulenta relacionada con ellos.

Como medida preventiva, la aerolínea ha contactado directamente con los clientes afectados y ha reforzado la seguridad, incluyendo la activación de un sistema de doble factor de autenticación, de manera que solo los propios clientes puedan gestionar sus reservas.

Iberia expresó su pesar por las molestias que este incidente pueda ocasionar y ha habilitado un número de teléfono gratuito (900 111 500) para que los clientes puedan reportar cualquier incidencia, sospecha o anomalía relacionada con el ataque.