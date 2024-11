El Black Friday pierde fuelle en 2024: cae la cifra de españoles que tiene previsto comprar y también su presupuesto

La cuenta atrás para el Black Friday ha comenzado. Esta jornada de rebajas se celebra el 29 de noviembre y aunque cada año gana más popularidad, este año ha generado menos interés. Tres de cada cuatro españoles (76%) reconocen que aprovecharán la ocasión para hacer alguna compra, frente al 84% de 2023, y lo harán con un presupuesto también más reducido: 201 euros, un 15% menos frente a los 237 euros de 2023, según los datos de la encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Un 15% de entre quienes piensan gastar algo planea comprar por un valor de 500 euros o superior durante esta campaña de Black Friday, mientras que el 22% dice que no gastará ni 100 euros. Los motivos para no comprar van desde los que manifiestan que no necesitan nada, mientras que uno de cada tres lo hará por su situación económica actual. Son los hombres los que más planean comprar y gastar (de media 284 euros). Por edad, son los más jóvenes (18-34 años) quienes más manifiestan su intención de comprar en estas rebajas. Y no sorprende que sean quienes tienen más nivel adquisitivo los que de media piensan gastar más.

La moda, calzado y complementos volverá a ser el sector estrella para esta fecha de ofertas, ya que un 62% de los que comprarán algo señalan este tipo de productos, seguido por los dispositivos de electrónica (40%), el pequeño electrodoméstico (24%), hogar, muebles y decoración (12%), material deportivo (12%) y juguetes (11%). En cuanto al canal de compra, sólo el 7% planea comprar principalmente en tienda física en estas fechas. Por el contrario, el 33% planea comprar exclusivamente online y otro 29% priorizará este canal.

La OCU advierte de que el 39% de los encuestados muestra un comportamiento compulsivo en sus compras durante el Black Friday. En concreto, un 16% reconoce que el año pasado gastó más de lo que tenía presupuestado, un 22% adquirió productos que no tenía pensado comprar y un 15% adquirió cosas que no necesitaba.

La mayoría se muestran desconfiados de las ofertas. Un 69% de los encuestados cree que algunas tiendas suelen aumentar los precios algunas semanas antes para que, al aplicar un descuento, los precios de los productos se mantengan prácticamente iguales y un 43% considera que, aunque hay algunos descuentos, la mayoría de los precios son iguales o incluso más caros que en periodos no promocionales.

Pese a ello, el 64% cree que merece la pena comprar en esta jornada de descuentos por las ofertas que se pueden conseguir. De hecho, los encuestados calculan que el año pasado ahorraron de media 115 euros en sus compras.