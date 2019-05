Boeing admite que conocía los fallos de los 737 Max antes de comercializarlos

Boeing ha terminado por reconocer que descubrió los defectos de sus aeronaves antes de que dos 737 MAX se estrellaran. La compañía aeronáutica conocía que había una alerta de seguridad en la cabina pero no los hizo públicos hasta después de los trágicos siniestros. Meses antes de la comercialización del avión en 2017, los ingenieros de Boeing se dieron cuenta de que la luz de advertencia del sensor sólo funcionaban cuando las aerolíneas contrataban un extra opcional. Los sensores provocaron un mal funcionamiento del software que empujaron el morro del avión hacia abajo y los pilotos de los vuelos siniestrados en Indonesia y Etiopía no pudieron recuperar el control y se estrellaron, provocando la muerte de 346 personas, informa DailyMail.

La confesión de Boeing ha generado nuevas dudas sobre la credibilidad de la compañía. La multinacional volvió a insistir que el avión era seguro sin la alerta del sensor debido a que hay otros indicadores que informan a los pilotos sobre la velocidad, la altitud, el rendimiento del motor y otros factores para que el avión vuele con seguridad, dijo la compañía.

Un portavoz de la Administración Federal de Aviación recordó que recibió los informes de Boeing en noviembre, después de que un Lion Air 737 Max se estrellara el 29 de octubre en Indonesia. Los expertos de la FAA determinaron que el fallo del indicador de la cabina provocaba un riesgo bajo. "Sin embargo, la comunicación oportuna o temprana de Boeing con las aerolíneas habría ayudado a reducir o eliminar posibles confusiones", dijo un portavoz en un comunicado.

En los manuales que Boeing le dio a Southwest Airlines, el operador más grande tanto de Max como de los 737, la luz de advertencia se describe como una característica estándar tal y como figura en los 737 más antiguos, según la portavoz de Southwest Brandy King.

Después del accidente de Lion Air, King indicó que Boeing notificó a Southwest que había descubierto que las luces no funcionaban sin los indicadores opcionales de ángulo de ataque, por lo que Southwest también comenzó a contratar la función opcional a principios de este año. King describió ambas características como "complementarias" y "recomendadas" a otra información proporcionada a los pilotos durante los vuelos.

Se suponía que el indicador debía indicar a los pilotos cuándo los sensores que miden el paso del morro del avión parecen entrar en conflicto, una señal de que la información del sensor no es fiable. Boeing dijo a las aerolíneas que la luz de advertencia era un equipo estándar en todos los aviones Max.

Sin embargo, los ingenieros de Boeing se dieron cuenta rápidamente de que la luz de advertencia solo funcionaba si las aerolíneas también compraban un medidor opcional que les indicaba a los pilotos cómo apuntaba la nariz del avión en relación con el aire. Boeing alegó que el problema se debía al software entregado a la compañía.

Finalmente, ayer Boeing indicó que los ingenieros determinaron que la luz que no funcionaba no afectaba la seguridad y la compañía decidió solucionar el problema desconectando la alarma de los indicadores opcionales en la próxima actualización del software de pantalla de cabina. Sin embargo, Boeing no informó ni a las aerolíneas ni a la FAA sobre esta decisión.

Boeing espera obtener la aprobación de la FAA y de los reguladores extranjeros para que el Max pudiera a volar antes de que acabe el verano. Cuando lo haga, dijo la compañía, la luz de advertencia del sensor será estándar.

A mediados de marzo, cerca de 400 jets Max fueron inmovilizados por las aerolíneas de todo el mundo después del accidente de Etiopía.

El Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación sobre si Boeing engañó a los reguladores acerca de las características del avión, incluido el software de control de vuelo. La compañía también está bajo la vigilancia de los comités del Congreso y el inspector general del Departamento de Transporte, y enfrenta un número creciente de juicios por parte de las familias de los pasajeros muertos.