Bono Cultural 2025: este es el último día para pedirlo

Ser joven en España tiene grandes beneficios. Y es que aquellos que cumplen los 18 años pueden acceder a un beneficio entregado por el Ministerio de Cultura que permite disfrutar de eventos culturales de todo tipo.

Se trata de un bono cultural joven aprobado en la Ley de Presupuestos generales del estado de 2022. La medida está disponible para todas aquellas personas que cumplan 18 años, pudiendo disponer de un total de hasta 400 euros.

Según se explica en el propio bono cultural, ese dinero podrá ser destinado “a las actividades y productos culturales, tanto públicos como privados, que se determinen reglamentariamente”. Para este 2025, este bono se ha renovado automáticamente, permitiendo que miles de ciudadanos puedan beneficiarse de nuevo.

¿Qué es el bono cultural joven?

El bono cultural es una ayuda de 400 euros creada por el Gobierno para disfrutar de una gran variedad de actividades y productos culturales, desde conciertos y películas hasta libros y videojuegos.

Este bono se puede utilizar durante todo un año, dando tiempo suficiente para planificar cómo aprovecharlo. Fue creado con el objetivo de acercar la cultura a los jóvenes, fomentar su participación y apoyar a creadores y comercios culturales.

¿Cómo poder solicitarla?

En este caso, para poder solicitar este bono en 2025, el ciudadano debe haber nacido en 2007, tener la nacionalidad española o residir legalmente en España. La ayuda se concede en formato de tarjeta prepago, y puede ser utilizada durante un año en más de 3.700 establecimientos culturales adheridos al programa.

Para aquellos interesados que cumplen con los requisitos, la forma de solicitarla es la siguiente:

Si ya se tiene 18 años, se puede solicitar a través de la web oficial del Bono Cultural Joven . Será necesario identificarse utilizando el certificado digital o el sistema Cl@ve.

. Será necesario identificarse utilizando el certificado digital o el sistema Cl@ve. Si aún no se han cumplido los 18 años, es necesaria la autorización de un adulto para que realice la solicitud en nombre del beneficiario. El adulto deberá disponer de un certificado digital o estar registrado en Cl@ve.

¿Hasta cuándo puedo solicitarlo?

Tal y como reflejan desde el ministerio, las personas que este año hayan cumplido o cumplan 18 años pueden solicitar el bono en la página web del propio ministerio hasta el 31 de octubre de este año. La ayuda se abrió el pasado 16 de junio y tendrá su fin a finales de octubre.

¿Cómo usar el bono cultural?

El bono se divide en tres categorías para su disfrute:

200 euros para actividades culturales en vivo: teatro, cine, conciertos, museos, festivales, etc.

100 euros para productos culturales físicos: libros, discos, revistas, videojuegos, etc.

100 euros para consumo digital: suscripciones a plataformas de música, cine, prensa digital, videojuegos en línea, etc.

En este caso, el bono es personal e intransferible, y solo se puede utilizar en establecimientos y plataformas adheridos al programa. Además, es importante guardar los tickets o facturas de las compras, ya que deberán ser adjuntados al perfil en la web oficial.