Bruselas cree que España "está en riesgo de incumplir" las reglas fiscales pactadas con la UE en 2026

La Comisión Europea prevé que el aumento del gasto público neto en España en 2026 sea superior al techo del 3,5% fijado en la senda de ajuste pactada con Bruselas, por lo que considera que el país "está en riesgo de incumplir" las reglas de disciplina fiscal europeas.

Sin embargo, el desvío del gasto público no rebasaría el límite del 0,3 % del PIB anual y del 0,6 % acumulado (en el horizonte del plan, en este caso 2025 y 2026) que permiten las normas, por lo que el Ejecutivo comunitario no considera que España esté infringiendo ya el plan fiscal acordado.

Como al resto de países en riesgo de incumplimiento, Bruselas insta a España a "tomar las medidas necesarias en su procedimiento presupuestario nacional para asegurar que la política fiscal en 2026 está en línea con las recomendaciones", según explicó la institución en un comunicado.

La Comisión Europea publicó este martes sus análisis de la situación fiscal de los Estados de la UE que, en el caso de España, en esta ocasión no incluye una opinión detallada, puesto que el país no ha presentado aún un borrador presupuestario para 2026, por lo que se basa en los datos disponibles y las previsiones macroeconómicas publicadas la semana pasada por el Ejecutivo comunitario.

