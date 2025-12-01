Bulgaria adopta el euro: el Banco de España cambiará las levas búlgaras por euros entre el 1 de enero y el 2 de marzo de 2026

El Eurosistema crece. A partir del 1 de enero de 2026, Bulgaria adoptará el euro como moneda oficial y el Banco de España procederá a ofrecer el cambio de levas búlgaras a euros por tiempo limitado tras su desaparición como moneda oficial.

Cuándo se podrán cambiar las divisas

El Banco de España cambiará los billetes de levas búlgaras por billetes y monedas de euro entre el 1 de enero y el 2 de marzo de 2026. El Banco de España avisa de que el canje de levas búlgaras por euros se realiza "con carácter excepcional y transitorio", ya que no es una entidad bancaria comercial, por lo que no ofrece servicios bancarios a particulares, como la compraventa de divisas.

Cuál será el tipo de cambio

Según ha indicado la institución, el tipo de cambio oficial irrevocable es 1,95583 levas por euro, libre de gastos y comisiones, añadiendo que el importe máximo por persona y día será de 2.000 levas búlgaras.

Cómo hacerlo

Para llevar a cabo el cambio se deberá solicitar cita previa telemáticamente o llamando al teléfono 913 385 000. Asimismo, la operación solamente podrá llevarse a cabo en las sedes de la entidad en Madrid (Calle Alcalá, 48), Barcelona (Plaza Cataluña,17) y Valencia (Calle Barcas, 6).

Próximos países en entrar en el euro

Bulgaria entrará en el euro a partir del 1 de enero de 2026 y se convertirá así en el vigésimo primer Estado miembro de la eurozona, después de que las autoridades europeas, incluyendo la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), concluyeran que el país "está preparado", ya que se encuentra dentro de los valores de referencia de los criterios de convergencia y cumple con los requisitos legales.

Tras la entrada de Bulgaria, varios países se encuentran en fase de preparación para adoptar el euro. Rumanía parece la candidata más cercana, aunque aún sin fecha. Hungría, Polonia, la República Checa y Suecia también mantienen la obligación de incorporarse a la moneda única, pero por ahora no manejan ninguna fecha concreta.

Diseño

Con la entrada de Bulgaria, el alfabeto cirílico se suma al latino y al griego en las monedas de euro y aparecerá en el anverso de las monedas búlgaras. En todas las piezas figurará la palabra 'БЪЛГАРИЯ' (BULGARIA). Además, en las monedas de 1 céntimo, aparecerá la inscripción 'стотинка' (céntimo); en las monedas de 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 'стотинки' (céntimos); y en las monedas de 1 y 2 euros se leerá 'евро' (euro). Otra particularidad de las monedas de 2 euros búlgaras es que el canto estará grabado con la inscripción 'БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ' (Dios Salve a Bulgaria), explica CaixaBank. El diseño de las monedas de euro búlgaras mantendrá los motivos presentes en las actuales levas y céntimos para no perder su esencia.