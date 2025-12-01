Una experta en finanzas lo confirma: este es el dinero que se necesita para "tener la vida solucionada y no trabajar"

Una buena gestión de las finanzas personales es vital para construir una vida estable, plena y con mayor libertad. Administrar adecuadamente los recursos económicos no es una tarea sencilla, pero implica no solo prevenir problemas, sino también aprovechar oportunidades, planificar el futuro y disfrutar más del presente.

En este sentido, uno de los sueños de cualquier ciudadano es tener el dinero suficiente como para tener que dejar de trabajar. Se trata de un deseo de comodidad donde las personas buscan cada vez más modelos de vida que les permitan garantizar estabilidad financiera sin sacrificar su bienestar físico, emocional ni sus relaciones personales.

No obstante, esta situación suele ser un 'imposible' para la gran mayoría de personas. La economía de cualquier trabajador depende de su empleo, y muy pocas veces se da la situación en que una persona pueda vivir sin trabajar.

Salvo que se tenga un golpe de suerte. Y es que con la lotería de Navidad a la vuelta de la esquina, muchos sueñan con 'El Gordo', un premio que permite sanear las cuentas y hacer frente a cualquier gasto cotidiano.

Por ello, con este sorteo tan cerca, muchos se preguntan cuánto dinero sería necesario para 'tener la vida solucionada', sin la necesidad imperiosa de tener que trabajar. A partir de esta duda, la experta en finanzas Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, ha dado las claves.

El consejo de la experta si eres premiado

En caso de ser uno de los agraciados de 'El Gordo de Navidad', Elisabet ha explicado cuál es la recomendación principal. "Lo primero es dejar que pasen las emociones. Las decisiones financieras no pueden tomarse desde las emociones más extremas de tristeza o alegría. Requieren pensar con serenidad", declara la experta.

Y es que tomar decisiones por impulso nunca es buena idea en términos financieros. Es importante mantener la calma y meditar acerca de cuál va a ser el primer movimiento con ese dinero, para así evitar malas decisiones que tengan consecuencias.

Tras ello, la experta explica que lo más aconsejable es revisar el estado financiero personal por si existe algún tipo de deuda activa. "Aquí deberá valorarse si hay algún préstamo y el coste del préstamo y si tiene o no beneficio fiscal. En función de esto puede convenir o no cancelar el préstamo", asegura.

¿Cuándo dinero es necesario para 'tener la vida solucionada'?

Para responder a esta pregunta, es necesario tener en cuenta diversos factores. Por un lado, cada persona contempla este concepto de una manera diferente. Algunos lo enfocan a la posibilidad de tener una vivienda pagada y otros poder jubilarse antes de tiempo.

No obstante, la realidad es que tener la vida solucionada implica dejar de preocuparse por el dinero y poder disfrutar más de la vida sin necesidad de estar vigilando la cuenta bancaria.

A partir de ahí, la cifra necesaria depende del nivel de gastos y de la edad. Quien necesita cubrir más años de vida requerirá una cantidad mayor, mientras que otros perfiles pueden necesitar menos capital para lograr su propia sensación de tranquilidad.

La importancia de la educación financiera

Sea cual sea el capital de cada ciudadano, la experta insiste en la importancia de formarse antes de tomar decisiones a largo plazo. Y es que la educación financiera es vital para poder mantener un buen patrimonio de cara al futuro.

Existen casos en los que la persona tiene conocimientos suficientes, por lo que podría gestionar parte de sus inversiones. Sin embargo, es recomendable dejarse aconsejar por un tercero. Por ello, ante la posibilidad de ser agraciado en la lotería de Navidad, el consejo principal es no volverse loco y no derrochar.

Cinco consejos para ahorrar en Navidad

Detrás del espíritu festivo se esconde un importante componente económico que puede pesar sobre los hogares. Las compras de regalos, los preparativos de comidas y cenas, y los gastos relacionados con desplazamientos y entretenimiento suelen elevar considerablemente el presupuesto familiar.

Mapi Amela, fundadora y CEO del Instituto de Riqueza, Ahorradoras, Club de Inversoras y del ecosistema Women Community, señala que planificar y organizar estos gastos es fundamental para evitar que la alegría de las fiestas se vea afectada por preocupaciones financieras posteriores. La gestión consciente de los recursos permite disfrutar de la celebración sin comprometer la estabilidad económica del hogar. Por ello, estos son los cinco consejos a seguir, según la experta: