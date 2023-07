CaixaBank cifra la carga fiscal de la banca en el 40% y cuestiona que se les "penalice" frente a otros sectores con una tasa del 25%

"Los resultados son buenos porque están creciendo y lo hacen porque parten de niveles muy bajos. Los niveles no son más que razonables". De esta manera el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha puesto en contexto los beneficios obtenidos por la entidad en el primer semestre de 2023, periodo en el que ganó 2.137 millones, un 35,8%. Sin embargo, en este mismo periodo ha soportado una carga fiscal de 1.447 millones, lo que supone un tipo impositivo efectivo del 40%, la media que se le aplica al sector bancario, que sigue el punto de mira del Gobierno por la mejora de sus beneficios, motivo por el cual el Ejecutivo aprobó el impuesto extraordinario a la banca. En opinión de Gortázar, esta elevada carga impositiva "penaliza" a la banca frente a otros sectores que tienen una tasa efectiva del 25%.

Durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de la primera mitad del año, Gortázar ha dejado claro de entrada que el impuesto a la banca no es un asunto que el sector quiera "priorizar" en la agenda del próximo gobierno, pero sí ha remarcado que aspira a un "debate sereno sobre el sector" por parte de las autoridades.

"La banca debe contribuir con un 40% mientras el resto de sectores con un 25%. ¿Por qué queremos penalizar a las entidades bancarias, qué consecuencias tiene esto?", se ha preguntado Gortázar, que ha querido exponer estos datos "fuera del debate político". "No tiene sentido gravar a la banca más que otras actividades", ha dicho Gortázar, que ha opinado que España debe tener una banca "sana y rentable", porque lo contrario "no acaba siendo bueno para la economía".

Gortázar ha detallado que de los 1.447 millones de euros en impuestos devengados por el grupo CaixaBank en el primer semestre del año, un total de 1.018 millones corresponden al impuesto de sociedades, 373 millones al impuesto a la banca y otros 57 millones al impuestos a los depósitos.

El directivo ha recordado que CaixaBank ha recurrido el impuesto a la banca, al considerar que no se ajusta a derecho, y ha añadido: "Hay que pensar si queremos penalizar la banca. Si hay algún motivo de fondo económico para que esto sea una buena medida".

Por otra parte, Gortázar ha rebatido la tesis de que la banca tiene "altísimos beneficios". "No es así", ha dicho. "Los resultados son buenos porque están creciendo y lo hacen porque parten de niveles muy bajos. Los niveles no son más que razonables", ha insistido.

De hecho, Gortázar ha asegurado que aunque la rentabilidad financiera sobre capital tangible (ROTE) alcanzó el 12 % en este primer semestre y el banco se planteaba el reto de superar ese umbral en 2024 en su plan estratégico, no se proponen una actualización de este plan. Ha dicho que CaixaBank sigue cotizando por debajo de su valor en libros y que la banca "sigue siendo uno de los sectores menos rentable", con la posición 25 del total de las 35 empresas del Ibex.

Euríbor, un problema que "irá a menos"

En cuanto a las hipotecas, el consejero delegado de CaixaBank ha previsto que el euríbor vaya descendiendo, ante las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). "No necesitamos una solución masiva. El euríbor bajará del 4%, el problema va a ir a menos, no a más", ha señalado. Gortázar ha estimado que el índice empezará a bajar a finales de este año y ha asegurado que "no es verdad" que las hipotecas hayan subido 300 euros al mes por la subida de tipos. En cambio, ha situado el incremento medio de la cuota entre 90 y 110 euros al mes. "No podemos construir debates sobre mentiras", ha denunciado. Del total de su cartera de hipotecas, el 55% se han repreciado con el euríbor. Después de que el BCE acometiese este jueves la novena subida de tipos consecutiva y no descartase una nueva en septiembre, CaixaBank prevé una ralentización en la firma de nuevos préstamos hipotecarios, ya que registró una caída del 21,5% en la nueva producción de hipotecas en el primer semestre.

Próximo gobierno

Preguntado por la posibilidad de bloqueo político tras las elecciones del 23 de julio y que este bloqueo perjudique al sector bancario, ha respondido que tanto en 2016 como en 2019 ya hubo una situación similar con repetición electoral y que la economía española creció por encima de la economía de la UE. Ha pedido "normalizar" la situación y, en sus palabras, confiar en que la fortaleza de la economía española permita seguir en la senda del crecimiento.

El consejero delegado ha añadido que los deberes del próximo Gobierno pasan por mantener el actual "crecimiento mayor que la Unión Europea y la inflación menor", además de los buenos datos de empleo. También ha pedido priorizar la asignación de los fondos Next Generation y, a medio plazo, facilitar las reformas estructurales necesarias para mejorar la productividad, entre otros.