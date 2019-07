Calviño se postula para dirigir el FMI

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido que ha tratado su posible candidatura para dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ministra ha explicado este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser que ha hablado con Sánchez de una eventual candidatura al FMI y ha asegurado que él apoyaría "por supuesto a cualquier ministro que pudiera tener cualquier posibilidad de un cargo así de importante".

Preguntada por si Sánchez la postulará para dirigir el FMI, la ministra ha guardado silencio durante unos segundos para responder después: "Es que no se ha planteado en esos términos la conversación". De esta forma, Calviño ha tratado el asunto con cautela, porque, ha indicado, se trata de un proceso de elección que está empezando, por lo que "no hay que especular", al tiempo que ha asegurado que está "muy contenta como ministra de Economía y Empresa y no está entre sus planes cambiar de trabajo".

La sucesión en el FMI se produce después de la salida de Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo (BCE), lo que la ministra ha considerado una "buena noticia" porque es una "profesional fantástica" que hizo un "extraordinario trabajo con la crisis griega".

Sobre el nombramiento ayer de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, Calviño ha asegurado que está "muy contenta" de que, por primera vez en 40 años, haya alcanzado ese cargo una mujer y además con un perfil y un programa muy progresista "que mira al futuro e inspira a los europeos". En concreto, la ministra de Economía ha puesto en valor a Von der Leyen, que es madre de siete hijos, tiene dos carreras -Medicina y Economía-, ha sido ministra en dos ocasiones y sigue "en esta liga", lo que ha calificado como "fantástico".