Cellnex anticipa fusiones en el negocio de torres en España en un contexto marcado por el nacimiento de Masorange

Cellnex pronostica fusiones en el negocio de torres de telecomunicaciones en España, buscará pasar a fija parte de sus 4.000 millones de deuda variable y descarta que la sede social de la compañía vuelva a Cataluña. Así lo ha anunciado la compañía en una rueda de prensa previa a la Junta General de Accionista, celebrada un día después de presentar sus resultados del primer trimestre de 2024.

El consejero delegado del grupo de infraestructuras de telecomunicaciones, Marco Patuano, ha anticipado fusiones en el sector de las torres porque no cree que haya espacio en el futuro para los actuales cuatro operadores. En este sentido, Patuano ha dicho que con la integración de las redes de Orange y MásMóvil, habrá necesariamente a largo plazo también consolidación en el mercado de torreras, en el que dio por hecho que Cellnex se mantendrá.

Actualmente hay en España cuatro operadores de torres. Aparte de Cellnex, están American Tower (que compró la división de torres de Telxius de Telefónica), Totem (Orange) y Vantage (Vodafone). Patuano ha asegurado que no están en conversaciones sobre esta materia, pero ha subrayado que el proceso de alianzas a largo plazo será una realidad.

Por otro lado, el CEO de Cellnex también ha anunciado que la filial para comprar los terrenos donde tienen sus torres que la compañía anunció con la presentación de su plan estratégico ya está en proceso de creación. Se llamará Celland, estará domiciliada en España e invertirán en ella 200 millones de euros en su primer año de funcionamiento.

Refinanciación

En su hoja de ruta, la firma también está barajando la posibilidad de pasar alrededor de 1.400 millones de deuda variable a tipo fijo, una decisión que concretará en las próximas semanas. La deuda neta del grupo era a cierre del periodo de 17.361 millones de euros, frente a los 17.287 de diciembre de 2023, y el 75% estaba referenciada a tipo fijo. La compañía cuenta con acceso a liquidez inmediata (tesorería y líneas de crédito no dispuestas) por un importe aproximado de 3.700 millones de euros.

"El 25% de la deuda (alrededor de 4.340 millones) que tenemos es a tipo variable. Si miran la curva de los tipos de intereses, el tipo de interés a 10 años es más bajo que a un año, por lo tanto se está valorando sustituir deuda variable por deuda a tipo fijo para reducir la volatilidad", ha explicado el consejero delegado del gigante español de las infraestructuras de telecomunicaciones.

De ese 25%, alrededor de un tercio podría pasar a tipo variable, una cantidad equivalente a 1.430 millones euros. No obstante, la compañía no se precipitará en su decisión. "No tenemos presión. Hemos pagado la deuda de 2024 y tenemos la mejor calificación del mercado. Esperamos el momento adecuado. Va a ser una maniobra muy natural para mejorar nuestro perfil de estabilidad financiera", ha añadido Patuano.

Reparto de dividendo por la venta del negocio en Austria

Cellnex está llevando a cabo una revisión estratégica de su cartera para centrarse en los mercados y negocios principales y desprenderse selectivamente de líneas de negocio no esenciales que presentan un potencial de crecimiento limitado. Como parte de ese plan, el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, anunció ayer, junto a sus resultados del primer trimestre de 2024, que está evaluando la venta de su negocio en Austria. "Se esperan ofertas no vinculantes en mayo, y en caso de que se lleve a cabo la operación, podría considerarse una distribución o recompra de acciones anticipada, sujeta al apalancamiento y la calificación crediticia", señaló la compañía.

Incidiendo en este punto, si la venta del negocio en Austria se materializa, algo que podría ocurrir este año en caso de acordarse un precio "adecuado", Patuano ha abierto la puerta a un adelanto del dividendo, aunque también ha incidido en la importancia de usar este posible ingreso para recomprar acciones. "Los tipos de interés altos lastran el flujo de caja. Un catalizador de inversión sería adelantar la política de dividendo. A partir de 2026 va a venir un flujo de dividendo estable. Con un precio de la acción tan deprimido, es una oportunidad para recomprar acciones, para eso necesitamos recursos que en este momento sin tener la venta de un activo, no es posible. Realizando la venta de Austria esto se transforma en algo que puede ser posible", ha explicado.

En este marco, a partir de 2026, se espera que los accionistas puedan recibir un dividendo mínimo de 500 millones de euros al año con un incremento anual mínimo del 7,5% en los años siguientes. Cellnex podrá considerar la posibilidad de adelantar el pago de dividendos y/o la compra de acciones propias en función del apalancamiento y la calificación crediticia de Cellnex. Esto supondrá unos 3.000 millones de euros entre 2026 y 2030, diez veces más al año que ahora.

Dentro de su estrategia de desinversión también se enmarca la operación anunciada a principios de marzo durante el Capital Markets Day de la compañía, en el que dio a conocer la venta a Phoenix Tower del 100% de su negocio en Irlanda por 971 millones. Cellnex destinará estos ingresos a reducir deuda, en línea con sus objetivos de reducir la complejidad operativa, reforzar el balance y mejorar la calificación crediticia. En este sentido, la compañía obtuvo el grado de inversión con Standard & Poor’s a principios de marzo, antes de los previsto (finales de 2024).

Cellnex cerró el primer trimestre del año con unos ingresos de 946 millones de euros, un 7% interanual más, y el Ebitda ajustado creció hasta los 778 millones (+7%), según informó ayer la compañía a la CNMV. El grupo de infraestructuras de telecomunicaciones perdió 39 millones en el primer cuarto del año. Este resultado "representa una mejora de 52 millones de euros (57%) con respecto al primer trimestre de 2023", cuando perdió 91 millones, lo que refleja el crecimiento del Ebitda del grupo. En este sentido, Patuano ha dicho que lo importante para ellos es que están en la senda del flujo de caja positivo.

La compañía prevé que los ingresos alcancen los 4.500-4.700 millones de euros en 2027, reflejando la sólida cartera de pedidos y las previsiones de colocación de nuevos equipos. Con una previsión de 10.000 millones de euros de caja disponible hasta 2030, esto le permitirá disponer de hasta 7.000 millones para compras selectivas de acciones propias así como inversiones en oportunidades de crecimiento industrial.

Descarta su vuelta a Cataluña

La presidenta de Cellnex, Anne Bouverot, ha descartado este viernes que el domicilio social de la compañía vuelva a Cataluña después de su traslado a Madrid en 2017 a raíz del referéndum de independencia que tuvo lugar en Cataluña el 1 de octubre de ese año. Preguntada acerca de esta posibilidad, Bouverot ha manifestado que ahora mismo no tienen planes de mover la sede, y sobre el clima político, ha indicado que para una empresa como la suya que trabaja con proyectos a muchos años vista, "lo importante es la estabilidad".