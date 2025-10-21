De la cerveza a la mejor ginebra del mundo: Hijos de Rivera compra la destilería gallega Vánagandr

Cerveza, sidra, vino, vermut, tinto de verano, zumo, agua... y ahora ginebra. Hijos de Rivera, el grupo gallego dueño de Estrella Galicia, formalizó este lunes 20 de octubre la adquisición de Vánagandr. Esta es una destilería gallega fundada en 2014 en el municipio de Cambre (La Coruña) y que es propietaria de la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el "International Spirits Challenge", la competición de bebidas espirituosas más longeva y prestigiosa a nivel internacional. Así lo informó el grupo gallego en un comunicado emitido este martes.

Vánagandr es, además, la única marca española de London Dry -ginebra seca y sin azúcares- que ha obtenido una medalla de oro y dos dobles oros consecutivos en dicho certamen. De esta forma, consolida su calidad dentro de la gama alta del sector de la ginebra, que actualmente se encuentra en plena expansión.

London Dry Vánagandr Hijos de Rivera Hijos de Rivera

Así, Hijos de Rivera completa su oferta con las ginebras y vodkas de esta destilería artesanal que ha obtenido más de 40 premios internacionales en la última década de la mano de su maestro destilador Enrique Pena. Ahora, este profesional se incorpora a Corporación Hijos de Rivera, lo que para Pena supone el "inicio de una nueva etapa profesional" en una empresa con la que comparte "la firme convicción por la excelencia en cada producto".

Por su parte, Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, ha destacado "la gran oportunidad de incorporar a nuestro porfolio una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio, con los que compartimos valores propios de nuestra identidad, la filosofía artesanal en la elaboración o la calidad excelente de los productos".

Esta adquisición fortalece el proyecto de destilados de Corporación Hijos de Rivera, no solo por incorporar el saber hacer de Pena y una London Dry de referencia, sino también por sumar el vodka elaborado por Vánagandr. "Estos productos se suman al porfolio de destilados de la compañía, que ya cuenta con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza, y gestiona la distribución de los rones de Arehucas y la gama de Destiny Spirits", asegura la compañía.