China prohíbe a sus ciudadanos y empresas hacer uso de los servicios de estos dos bancos europeos

China ha prohibido formalmente a sus ciudadanos y empresas realizar transacciones con los bancos lituanos UAB Urbo Bankas y AB Mano Bankas, según anunció el Ministerio de Comercio. Esta decisión responde directamente a las sanciones impuestas previamente por la Unión Europea contra dos entidades financieras chinas, Suifenhe Rural Commercial Bank y Heihe Rural Commercial Bank, acusadas de facilitar intercambios de activos digitales que vulneraban restricciones relacionadas con Ucrania.

Represalia por el conflicto diplomático

La medida marca un nuevo capítulo en la tensión entre Pekín y el bloque europeo, exacerbada desde 2021, cuando Lituania permitió abrir una oficina de representación de Taiwán. China, que considera la isla parte de su territorio, interpretó este gesto como un desafío a su política de "una sola China".

Las sanciones europeas contra los bancos chinos se basaron en presuntas operaciones que socavaban las restricciones vinculadas al conflicto en Ucrania. Pekín, al replicar ahora contra instituciones lituanas, convierte a este país báltico en el epicentro de una disputa que trasciende lo bilateral. El Ministerio chino enfatizó que cualquier cooperación con los bancos sancionados será considerada "una violación grave".

La resolución de la crisis exigirá negociaciones delicadas. Pekín exige la retirada de las medidas europeas, mientras Bruselas defiende su posición como respuesta a violaciones de sanciones internacionales.