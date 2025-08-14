China impulsa diálogo entre Tailandia y Camboya para consolidar tregua fronteriza

Afianzando su rol como mediador en el sudeste asiático, China albergó este jueves en Anning, Yunnan, un encuentro trilateral entre los jefes de Exteriores de Tailandia, Maris Sangiampongsa, Camboya, Prak Sokhonn, y el anfitrión, Wang Yi. El diálogo, enmarcado en la reunión de Cooperación Lancang-Mekong, buscó apuntalar una delicada tregua en la tensa frontera entre Bangkok y Phnom Penh, un conflicto latente con raíces históricas y recientes episodios de extrema violencia.

Calificado como "cordial y directo", el encuentro abordó la necesidad de desactivar las fricciones fronterizas mediante negociaciones. La parte china, evocando el simbolismo de Anning -que significa paz y armonía-, instó a sus invitados a priorizar el diálogo, desterrar desconfianzas y reactivar los cruces fronterizos para beneficiar a las comunidades locales.

Tailandia y Camboya, según el ministro chino, muestran disposición para evitar una escalada y recuperar la cooperación bilateral. Este esfuerzo diplomático llega tras un delicado alto al fuego acordado en julio, tras choques que dejaron víctimas mortales, y subraya la ambición de Pekín de proyectar estabilidad en una región clave donde compite por influencia con potencias como Estados Unidos e India.