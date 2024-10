China "no reconoce ni acepta" los aranceles permanentes de la UE a sus vehículos eléctricos y recuerda que los ha denunciado ante la OMC

China expresó este miércoles su firme oposición a la reciente resolución de la Unión Europea (UE) que convierte en permanentes desde hoy los aranceles antisubvenciones sobre los vehículos eléctricos (VE) fabricados en su territorio. El Ministerio de Comercio chino anunció que ha presentado una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), activando su mecanismo de resolución de disputas. En este sentido, un portavoz del ministerio reafirmó el compromiso de Pekín de adoptar "todas las medidas necesarias" para salvaguardar los derechos e intereses de sus empresas, lo que augura un potencial incremento en las fricciones comerciales entre ambas potencias.

La disputa comercial ha alcanzado un nuevo nivel de tensión, tras la decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles compensatorios definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China. Esta medida, que estará en vigor durante cinco años, es el resultado de una investigación antidumping y refleja el creciente proteccionismo en el mercado europeo, lo que podría tener repercusiones significativas en las relaciones comerciales bilaterales y en la dinámica del sector automotriz global.

Entre los más afectados, SAIC Motor Corp, con sede en Shanghái, enfrentará aranceles adicionales del 35,3%, sumándose al 10% que ya se le había impuesto. Otros gigantes de la industria, como Geely Automobile Holdings Ltd y BYD Co, verán incrementados sus costos con tarifas del 18,8% y 17%, respectivamente. Adicionalmente, otros productores chinos de vehículos eléctricos afrontarán un arancel medio del 20,7%, con un máximo del 35,3% para aquellos considerados "no cooperativos", tal como se detalla en un documento publicado en el Diario Oficial de la UE.

China respondió a su vez a la declaración de la UE afirmando que "no reconoce ni acepta" la resolución final vinculada a la investigación antisubvenciones mencionada. Según las autoridades chinas, el país ha reiterado que muchas de las prácticas observadas durante la indagación son "injustificables" e "incompatibles" con las normativas internacionales. El ministerio calificó la pesquisa como un ejemplo de proteccionismo comercial encubierto, disfrazado de "competencia leal". En este contexto, el Ejecutivo chino ha presentado una demanda ante la OMC, activando su mecanismo de solución de diferendos. Además, se ha comprometido a adoptar "todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses legítimos de su industria.

Con todo, el vocero chino destacó que el bloque de los Veintisiete ha manifestado su intención de continuar las consultas sobre el compromiso de precios. China asegura que ha insistido en su preferencia por resolver las disputas comerciales a través del diálogo y la negociación, realizando esfuerzos significativos para alcanzar un entendimiento mutuo. Ambas partes se encuentran actualmente en una nueva fase de negociaciones. Se anticipa que la UE, con un enfoque constructivo, pueda facilitar un avance en las conversaciones con China y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes en un futuro cercano. El portavoz chino enfatizó la importancia de “adherirse a principios pragmáticos y equilibrados, considerando las preocupaciones de cada lado para evitar la escalada de tensiones comerciales".

Asimismo, la Cámara de Comercio de China ante la UE (CCCEU) expresó el miércoles su profunda decepción por la decisión de la Comisión Europea de avanzar con esta medida proteccionista, calificándola de "arbitraria", según un comunicado del Global Times. En este documento, la CCCEU considera "injustificadas" las conclusiones de la inspección y manifiesta su preocupación por el fuerte impacto que esta resolución tendrá en las negociaciones en curso, destinadas a alcanzar un compromiso sobre precios.

Por su parte, el gobierno chino volvió a advertir el lunes a la UE que no lleve a cabo negociaciones por separado con empresas chinas individuales sobre los precios de los vehículos eléctricos chinos vendidos en el mercado europeo, al tiempo que les instó a adherirse al marco existente y acelerar las conversaciones. “Creemos que una negociación unificada a través de la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME) apoyaría la competencia leal y la coherencia del sector”, señalaron.