La CNMV suspende la cotización de Duro Felguera

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de las acciones de Duro Felguera en Bolsa y en el sistema de interconexión bursátil "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad".

Los títulos de Duro Felguera cerraron ayer a 0,2145 euros por acción, con un retroceso del 0,92%.

El pasado 2 de octubre, la justicia asturiana denegó la cuarta prórroga solicitada por Duro Felguera para continuar las negociaciones con acreedores y ordenó el archivo del procedimiento, después de que la compañía pidiera ampliar su preconcurso de acreedores. Así lo dictaminó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), responsable del proceso concursal de Duro Felguera, en un auto al que tuvo acceso Europa Press.

Duro Felguera defendió hace unos días que dispone hasta el próximo 31 de octubre para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración y aseguró que su voluntad es presentarla "tan pronto" como se obtengan las mayorías necesarias, con la finalidad de evitar el concurso de acreedores.