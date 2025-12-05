Airbus, bajo presión: tendrá que entregar una cifra casi récord de aviones en diciembre para cumplir su objetivo anual lastrado por los problemas del A320

A Airbus se le ha complicado, y mucho, su objetivo de entregas del año. Los problemas con las planchas del fuselaje de algunas unidades de su modelo A320 que están en fabricación han ralentizado la cadencia de producción de la compañía y le han llevado a registrar una cifra de entregas muy baja en noviembre, 72 aeronaves para completar un total de 657 en lo que va de 2025, según ha informado hoy.

Esta semana, el consorcio europeo ha explicado que el problema que afecta a estas piezas se debe a que tienen un espesor incorrecto tras un proceso de estiramiento y fresado realizado por la empresa sevillana Sofitec Aero.

Como consecuencia de este defecto, la compañía ha recortado de 820 a 790 su objetivo anual de entregas, que queda muy lejos tras la cifra de noviembre. La compañía debería despachar la cifra casi récord de 133 aparatos en el último mes del año para alcanzar la meta.

El contratiempo con los paneles del fuselaje del A320 tiene gran impacto para Airbus al tratarse de la familia de aviones más vendida por la compañía. El pasado año, el consorcio entregó 602 aeronaves de esta familia de un total de 766 aviones comerciales que despachó. Es decir, que el 79% de su negocio de aviación comercial, que facturó 50.660 millones de euros, dependió de este modelo.

Aparatos afectados

El consorcio, en una presentación a las aerolíneas, ha informado de que el número total de aviones que ha necesitado inspecciones por los problemas de calidad descubiertos recientemente en los paneles de metal de su parte delantera fue de 628, incluidos 168 que ya estaban en servicio. La cifra incluye 245 unidades en líneas de montaje, según la presentación, entre las que, según fuentes del sector citadas por Reuters, se prevé la entrega de unas 100 este año. Otras 215 se encuentran en una fase inicial de producción denominada Ensamblaje de Componentes Principales.

El problema con el fuselaje de los A320 vino después de otro contratiempo hecho público hace una semana por la compañía que afectó a 6.000 aparatos A320neo ya en servicio. El consorcio comunicó que las radiaciones solares provocaron un problema en el software de estos aparatos que la compañía aseguró haber solucionado casi por completo el pasado lunes.