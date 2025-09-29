El comercio minorista modera el avance de sus ventas al 3% en agosto pero encadena 14 meses de alzas

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3% en agosto, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 14 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación subieron un 2,4% interanual, mientras que las ventas del resto de productos aumentaron un 4,3% en comparación con agosto de 2024, con avances del 7,9%, del 5,2% y del 1,2% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente. Asimismo, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 2,4% en el octavo mes del ejercicio en comparación con igual mes del año pasado.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos, menos en grandes superficies, donde las ventas cayeron un 0,3% interanual. Los repuntes más pronunciados de las ventas los presentaron las grandes cadenas (+5,2%) y el comercio electrónico (+4,7%), seguido de las pequeñas cadenas (+3,1%) y las empresas unilocalizadas (+1,9%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,5% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa dos décimas inferior a la de julio. Con el avance de agosto, se encadenan ya 33 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,4%, en contraste con el retroceso del 0,4% experimentado el mes anterior. Dentro de la serie corregida, el mayor avance mensual se lo anotaron las pequeñas cadenas, con un aumento de su facturación mensual del 1,9%.

En agosto, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios subieron un 0,1%, mientras que las del resto de productos se incrementaron un 0,8%. En las estaciones de servicio, las ventas disminuyeron un 0,2% en el octavo mes del año.

En los ocho primeros meses del año, las ventas del comercio minorista se han incrementado una media del 3,7% respecto al mismo periodo de 2024 (+4,3% en la serie corregida), destacando los avances de las grandes cadenas (+5,8%) y del comercio electrónico (+3,5%).

El empleo desacelera su ritmo de avance al 2%

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 2% en agosto respecto a igual mes del año pasado, tasa que se situó una décima por debajo de la registrada en julio. Con el repunte de agosto, el empleo en el comercio minorista suma 48 meses de incrementos interanuales consecutivos.

Por modos de distribución, los mayores aumentos interanuales de la ocupación en agosto se observan en las grandes cadenas (+4%) y en las pequeñas cadenas (+2,2%), seguido de las grandes superficies (+1,4) y de las empresas unilocalizadas (+0,8%).

En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista retrocedió un 0,6%, destacando el descenso de las grandes superficies (-1,7%) y de las pequeñas cadenas (-1,1%).

Suben las ventas en 15 comunidades autónomas

En agosto, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en 15 comunidades autónomas y descensos en Castilla y León (-1,5%) y Navarra (-1,2%). Los mayores repuntes se dieron en Baleares (+6,6%) y Cataluña (+5,9%) y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (+6,2% en ambos casos), mientras que los más moderados se los anotaron Asturias (+0,5%) y Extremadura (+0,7%).

En lo que respecta al empleo, se registraron ascensos interanuales en todas las regiones, especialmente en Cataluña (+4,9%) y Baleares (+2,5%) y en la ciudad autónoma de Ceuta (+2,6%).