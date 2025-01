El Comité de Expertos limita la subida del SMI a un máximo de 50 euros mensuales, hasta 1.184 euros

El Ministerio de Trabajo convocará de inmediato a patronal y sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año tras recibir el informe del Comité de Expertos, que va a recomendar una horquilla de subida de entre un mínimo del 3,4% y un máximo del 4,4%, lo que supondría un aumento que iría desde los 38 euros y hasta los 50 euros mensuales, lo que significaría subir el actual suelo salarial de 1.134 euros brutos (en 14 pagas), para un máximo de 1.184 euros -el mínimo sería de 1.172,5 euros-, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes cercanas al comité.

En ambos casos, estas cifras se quedan muy lejos de las reivindicaciones sindicales. Ayer mismo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dejó claro que su sindicato planteará en la mesa de diálogo social una subida para 2025 de entre el 5% y el 6%, y que su línea roja de negociación se situaría por encima del 4%, , mientras que el secretario general de CC OO, Unai Sordo, opta por una subida que iguale a la de los salarios medios, pero siempre por encima del IPC.

Más cauto ha vuelto a mostrarse el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que mantiene una guerra abierta y sin cuartel con YUolanda Díaz a cuenta de la reducción de la jornada laboral y que amplía su reto al SMI, tras asegurar que el compromiso del Gobierno para que la subida "acompañe al resto de la economía y a la evolución del salario medio", de manera que se mantenga en el 60% del salario medio. Por ello, recuerda que será la comisión de expertos, que cuenta con la presencia de ministerios como los de Hacienda, Trabajo y Economía, la que marque la posición del rango de negociación sobre cuál debe incrementarse este sueldo mínimo, como ya ha hecho, por debajo de el objetivo previo de Díaz.

Pero la ministra de Trabajo sigue con el hacha de guerra en la mano y asegura que "los datos macro no tienen nada que ver con la vida real" y que el salario medio en España "no es una locomotora. Los salarios son muy, muy moderados, y yo trabajo y llevo trabajando desde que he llegado al Gobierno de España para subir el salario mínimo, pero también para subir los salarios en general y ser un poquito más europeos", apuntó en una de sus últimas declaraciones,

Según ha podido saber este periódico, el acuerdo se alcanzó el miércoles a última hora de la tarde-noche y el comité se ha ceñido a los parámetros que establece la Carta Social Europea, que marca que se debería aplicar una renta mínima que no pierda poder adquisitivo y no sea inferior al 60% del salario medio.

Aunque Díaz se ha mostrado convencida de que hay margen para alcanzar una acuerdo con sindicatos y empresarios para la subida del SMI de este año porque "creo que hay margen para alcanzar un acuerdo", los empresarios ya advierten que deberían actualizarse igualmente los contratos públicos y el incremento del SMI debe atenerse al Estatuto de los Trabajadores, y tener en cuenta las circunstancias económicas.

Hasta el momento, las patronales CEOE y Cepyme solo han firmado el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales. A partir de ahí, el Ministerio de Trabajo solo ha acordado subidas con CCOO y UGT: en 2024 lo hizo un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros; en 2023 subió el 8%; y tampoco refrendó las de 2022 y 2021. En los últimos seis años, el SMI ha experimentado un aumento del 54%, pasando de los 736 euros en 2018 a los 1.134 actuales.