Comprar vivienda o alquilar, ¿qué elección compensa más?

Para muchos, el dilema entre comprar o alquilar una vivienda directamente no existe. Debido a su situación económica y a no contar con el ahorro suficiente con el que afrontar la entrada y los gastos, no les queda otra que alquilar. Pero para aquellos que sí disponen de estos fondos, es cuestión de hacer números. La compra de una vivienda en España exige, de media, el equivalente al pago de catorce años de alquiler de la misma, según un estudio publicado por Idealista. El portal inmobiliario explica que aunque no existe un punto a partir del cual se pueda establecer que es mejor comprar que alquilar una casa, ya que también influyen otros factores como las preferencias individuales, el contexto financiero y el tiempo que se pretenda habitar la vivienda; sí que añade que cuantos más sean los años de renta necesarios para pagar la casa, más interesante resultará para el inquilino establecerse en ella que comprar. Sucede lo mismo a la inversa: cuántos menos años de alquiler sean necesarios para comprarla, más interesante será adquirirla que arrendarla.

Al relacionar los precios de venta y alquiler, idealista ha comprobado que el número de años preciso para comprar una casa (PER) más elevado es el de la ciudad de San Sebastián, con 27 años, seguido por Pontevedra, Palma de Mallorca y La Coruña con 22 años, mientras que en Pamplona llega a los 21 años y se queda en veinte en las ciudades de Cádiz, Madrid y Vitoria. Si los comparamos con el resto de capitales españolas, en estas nueve ciudades alquilar resulta más interesante que en el resto. Barcelona tiene un PER de 18 años, una cifra significativamente superior a los doce de la ciudad de Lleida o los trece años de Murcia, Huelva o Jaén, los puntos donde sería más interesante comprar atendiendo al citado PER.