Las comunidades del PP cargan contra Montero por presentar una reforma de financiación en dos meses "sin negociar, sin base y que admite la bilateralidad"

Las comunidades del PP han cargado con dureza contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta de financiación autonómica "confusa, sin trabajar, sin contar con los gobiernos autonómicos, que abre la puerta a la bilateralidad en las negociaciones, que reconoce la singularidad y que es profundamente asimétrica". Así se han manifestado a la salida del Consejo todos los consejeros populares, que han reprochado a la ministra que ni siquiera se haya planteado negociar con su gobiernos, "que soportamos el 35% del gasto total y que ni siquiera nos han preguntado como queremos la reforma, cuando representamos el 80% de las comunidades".

Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de la Región de Murcia, ha confirmado que Montero ha asegurado que las comunidades tendrán sobre la mesa un texto de esta reforma antes de dos meses, "algo que nos parece ilógico porque ni siquiera han contado con nosotros hasta ahora. Por eso pedimos que se siente a negociar para que todas las comunidades podamos opinar y estemos en igualdad de condiciones".

Los gobiernos populares creen que Montero ha incluido "de relleno" la financiación autonómica en el orden del día "para que no nos quejemos de que no se aborda este asunto, pero lo que ha presentado ha sido muy decepcionante porque mantiene los privilegios para Cataluña y sigue sin contar con la mayoría de los gobiernos autonómicos", ha insistido la consejera económica de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que también ha criticado que "se quiera combinar mutltilateralidad con bilateralidad".

Las comunidades autónomas pretendían que en este Consejo se tratara esta reforma del sistema que caducó en 2014, con la intención de que el nuevo modelo pueda materializarse durante esta legislatura, aunque advierten de que el acuerdo con el Ejecutivo "estaba muy lejos y ahora mucho más". También ha reclamado mayores recursos y expresar su negativa "frontal" y "unánime" al "cupo catalán".

El Gobierno debe hacer frente a su complicado contexto parlamentario tras la ruptura anunciada por Junts, que ha amenazado con bloquear todas las iniciativas del Gobierno e impedir la aprobación de los Presupuestos. Junts ya ha advertido al Gobierno de que si plantean recuperar los mismos objetivos de estabilidad del año pasado -que ya votaron en contra-, volverán a rechazarlos.

Al menos ha conseguido sacar adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas para los años 2026-2028, además de una senda financiera que les otorga un margen de déficit del 0,1% del PIB para los años 2026, 2027 y 2028, el mismo que este ejercicio. También les ha comunicado los importes que recibirán el próximo año en concepto de entregas a cuenta, 157.731 millones, lo que supone un 7% más que en 2025 y el "mayor importe de la historia", han explicado en Hacienda gracias a "la buena dinámica de la economía española, que ha permitido mejorar al alza este importe".

Así, ha decidido permitir a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1% del PIB en los próximos tres ejercicios, el mismo que en el presente ejercicio y que no fue aprobado en el Congreso y en línea con la senda de estabilidad que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que está abordando la senda de estabilidad financiera de las administraciones con el objetivo de fijar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Unos objetivos que tiene garantizados, ya que para la aprobación de los objetivos de estabilidad solo la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le basta con que una sola región de las socialistas vote a favor.

Montero también ha ofrecido unas entregas a cuenta récord, que ascienden a 157.731 millones de euros, un 7% más que este año y una cifra récord, en base a "la buena dinámica de la economía española, que ha permitido mejorar la cifra estimada en julio", señalan fuentes consultadas. Este importe de entregas a cuenta, sumado a la previsión de liquidación del ejercicio 2024, que se efectuará en 2026, elevará la financiación total a 170.300 millones de euros, un 7,7% más que este año y el un máximo histórico.

El margen de una décima ofrecido permitiría elevar el margen de gasto de los Gobiernos regionales en torno a 5.500 millones, una cifra muy lejos de las exigencias de las de las comunidades del PP, que reclaman una reforma del sistema de financiación.