El consejo de CriteriaCaixa nombra a Francisco Reynés como vicepresidente primero

El consejo de administración de CriteriaCaixa, holding de participadas de La Caixa, ha acordado este lunes el nombramiento de Francisco Reynés como vicepresidente primero de la entidad.

Tal como avanzó Criteria la pasada semana, la llegada de Reynés se produce en paralelo a la salida como consejero delegado de Ángel Simón, que había tomado las riendas del holding en enero de 2024 y estuvo al frente del diseño del plan estratégico hasta 2030 que presentó la entidad en junio del año pasado.

Según ha comunicado hoy Criteria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración se mantiene con Isidro Fainé en la presidencia y Javier Godó como vicepresidente segundo. Continúa asimismo formado por once vocales, un secretario no consejero y un vicesecretario no consejero.

Reynés también ha sido nombrado miembro de la comisión ejecutiva del consejo de administración, presidido por Fainé, en el que comparte vocalía con José Antonio Asiáin y Marcos Contreras.

Naturgy, por su parte, ya dio luz verde a que Reynés, actual presidente de la compañía, actúe como consejero y vicepresidente ejecutivo de Criteria, primer accionista de la compañía, con un 26,7% del capital.

El visto bueno del consejo de la multinacional energética y de su comisión de nombramientos y retribuciones ha quedado pendiente de su consiguiente ratificación en la próxima junta de accionistas.

A principios de abril, la Fundación Bancaria La Caixa nombró patronos a Maite Barrera y a Reynés, que es un directivo de la máxima confianza de Fainé.

Ingeniero industrial por la UPC, Reynés ya ha tenido responsabilidades ejecutivas en Criteria, dado que fue director general de Criteria CaixaCorp y lideró la salida a bolsa del holding en octubre de 2007. Asimismo, ha ejercido como vicepresidente y consejero delegado de Abertis Infraestructuras y ha sido presidente de Cellnex Telecom