El Corte Inglés ofrece 6.000 empleos para la campaña de Navidad 2025

Cajas que se abren sin descanso, escaparates repletos de anuncios de rebajas, villancicos que se repiten y colas interminables de clientes en busca del regalo perfecto conforman el escenario que viven día tras día los trabajadores de muchas tiendas durante la campaña de Navidad. Y es que esta época del año es sinónimo de trabajo sin fin.

Muchas empresas no están preparadas para la gran demanda que se avecina durante estas fiestas, por eso, se ven ante la necesidad de reforzar su plantilla, generando así miles de oportunidades laborales en todo el país.

Por su parte,El Corte Inglés inicia el periodo de contratación para la campaña de Navidad con el objetivo de cubrir 6.000 puestos de trabajo en las áreas de mayor actividad en esas fechas, especialmente, todo lo relacionado con la venta, tal y como informa la propia compañía en un comunicado.

Con este refuerzo de profesionales, este grupo empresarial pretende mejorar la experiencia de compra para el cliente y ofrecer "el mejor servicio y la calidad", aseveran.

Los perfiles que se buscan para el periodo navideño están destinados a reforzar diversas posiciones en las áreas de hostelería, alimentación, gestión de pedidos, empaquetado, línea caja, reposición, omnicanalidad, auxiliar de ventas y también personal de almacén y logística.

El 40% de las contrataciones que habitualmente se realizan para esta campaña son jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral, mientras que las restantes se hacen a profesionales que cuentan con alguna experiencia laboral previa.

"Estas nuevas incorporaciones se integrarán en las tareas habituales de la actividad comercial dentro de las diferentes áreas, así como en servicios especiales para estas fechas navideñas", explica la compañía.

Para incorporar a estos profesionales, la empresa ha desarrollado un programa de formación que les permitirá adecuarse a las funciones de venta, atención al cliente o logística que les sean encomendadas.

Todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar durante la campaña de Navidad en los centros de El Corte Inglés podrán enviar su currículum vitae a través del portal de empleo de la compañía.