El diésel repunta levemente y la gasolina sigue abaratándose

El precio del diésel ha vuelto a repuntar ligeramente esta semana, mientras que el de gasolina ha mantenido la tendencia bajista en la que entró hace una semana, después de tres subidas consecutivas. En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,412 euros en la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre tras una subida del 0,07% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha vuelto a caer por segunda semana seguida, con una bajada del 0,067%, retrocediendo hasta los 1,481 euros.

Con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 el precio de la gasolina se ha abaratado un 2,88% frente al cierre del ejercicio anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 2,15% en lo que va de ejercicio.

De esta forma, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,66 euros, unos 2,75 más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 74,91 euros. En el caso del gasolina, tiene un coste de 81,45 euros, prácticamente el mismo importe que hace un año por las mismas fechas.

Tanto el precio del diésel como el de la gasolina se mantienen por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando sus precios eran de 1,479 euros y 1,591 euros el litro respectivamente. Además, el diésel suma ya 132 semanas por debajo del precio de la gasolina.

Ambos carburantes también continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 136 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,626 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,674 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,539 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,566 euros.