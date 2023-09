La jornada laboral real en España: 3.000 euros al mes por 30 horas semanales

El coste laboral por trabajador y mes alcanza los 3.037,52 euros en el segundo trimestre de 2023, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha avanza esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 2.262,63 euros corresponden a salarios y 717,58 euros, a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto corresponde a indemnizaciones, prestaciones sociales.

El coste salarial, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, sube un 5% en tasa anual, pasando de 1.952,37 a 2.262,63 euros por trabajador y mes. Si se excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste salarial ordinario, que varía un 5,5%.

El coste salarial encadena diez trimestres al alza en un contexto de subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 y del 3,26% de los salarios pactados en convenio colectivo, un incremento que llega al 4,21% en los nuevos convenios firmados en el primer semestre.

Los otros costes (costes no salariales) aumentan un 8%. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 7,8%. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con el que se pretende llenar la hucha de las pensiones pese a que el sistema está en números rojos está detrás de esta subida. En la variación de las percepciones no salariales destaca el aumento de las indemnizaciones por despido, destaca el INE.

El coste laboral por hora crece un 6,5% debido al descenso del 0,7% en el número de horas efectivas de trabajo. Si se elimina este efecto y el de calendario, la variación estimada del coste hora es del 5,6%.

Por sectores, en la industria el coste laboral aumenta un 5,1% hasta los 3.524 euros con un alza del 4,1% del coste salarial hasta los 2.603 euros. En el sector servicios el coste laboral total sube un 6,3% hasta los 2.953 euros. Algo más de 2.210 euros corresponden a los costes salariales, que suben un 5,6%. Por su parte, en la construcción las alzas son inferiores y el coste laboral se sitúa en los 3.064 euros (+2,2%) y el salarial en los 2.196 euros (+0,6%).

Por actividades, el mayor coste laboral es para las vinculadas al suministro de energía, donde se rozan los 7.000 euros por trabajador, seguido de las actividades financieras, con 5.564 euros.

Jornada semanal

Durante el segundo trimestre la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, es de 34,8 horas. De éstas se pierden, de media, 4,9 horas a la semana, la mayoría de ellas (2,5) por vacaciones y fiestas disfrutadas, 1,9 horas por bajas por incapacidad laboral y 0,3 por maternidad o paternidad.

El resto de horas no trabajadas (0,3) se debe a otras causas como otros permisos remunerados, conflictividad laboral, razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor –incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) –, etc.

Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, la jornada se reduce a 30,1 horas efectivas de trabajo.

Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,84 euros por hora (18,12 euros/hora, frente a 12,28). En cuanto a tiempo de trabajo, los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplican las horas de trabajo efectivo realizadas por los trabajadores a tiempo parcial (33,4 horas semanales, frente a 18,8).