¿Cuánto subirán las pensiones en 2025?

Las pensiones contributivas subieron un 3,8% en 2024, frente al 8,5% de 2023. Por su parte, las pensiones no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), subieron un 6,9% y la pensión mínima de viudedad con cargas familiares, una de las más bajas del sistema, se incrementó un 14,1%. También se revalorizaron por encima de la inflación el resto de las pensiones mínimas contributivas, que se elevaron entre un 5% y un 7%. ¿Pero cuánto las pensiones subirán en 2025?

La revalorización de las pensiones se calcula haciendo una media de la inflación registrada entre diciembre del año anterior (2023) y noviembre del año actual (2024). Esta fórmula de revalorización se viene aplicando desde el año 2022. El dato adelantado de la inflación de noviembre se conocerá el 28 de noviembre, con él se podrá calcular una estimación de la subida, que se confirmará el 13 de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato definitivo.

El último dato disponible es del de agosto, cuando el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 2,2%. Si hacemos una media desde diciembre del año pasado con los datos conocidos hasta agosto, la inflación resultante es del 3,08%. Según la previsión de Funcas hasta diciembre del 2024, realizada en julio en base a los datos de IPC de junio, la inflación se situará en septiembre en el 2,7%, en octubre en el 2,9% y en noviembre en el 3,3%. Con estos datos, el IPC medio interanual rondaría el 3,06%. Por tanto, si se cumple esta estimación, las pensiones contributivas podrían revalorizarse en torno a un 3% el año que viene.

No obstante, el Gobierno se comprometió a subir por encima de la inflación las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta subida extra aún está por decidir, ya que queda pendiente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Lo que sí se sabe es lo que estable la reforma de las pensiones, según la cual se fija que las pensiones no contributivas y el IMV deberán converger en 2027 con el 75% del umbral de pobreza para un hogar unipersonal, que se define como el 60% de la mediana de ingresos anuales por unidad de consumo. Así, en total, el incremento desde 2024 a 2027 será del 22%. Las pensiones mínimas de jubilación y viudedad, por su parte, deberán equipararse progresivamente con el 100% del umbral de pobreza, para que converjan en 2027.

Además, en 2025 entra en vigor el llamado destope de la pensión máxima inicial consistirá en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo. Desde 2051 y hasta 2065, se producirán incrementos adicionales, para que al final del periodo la pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. En 2024 la pensión máxima se sitúa 3.175,04 euros mensuales en 14 pagas (44.450,56 euros anuales).

Asimismo, la reforma de pensiones determina que el complemento de la brecha de género subiría un 10% en 2024 y otro 10% en 2025, lo que se sumará a su revalorización anual según el IPC. En 2024, asciende a 33,20 euros mensuales.