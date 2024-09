Cuánto van a subir las pensiones no contributivas del Imserso en 2025

Las pensiones no contributivas en España están destinadas a personas que no han alcanzado las cotizaciones mínimas requeridas por la Seguridad Social para acceder a una pensión contributiva. El cálculo de estas pensiones no depende de las cotizaciones realizadas, sino de otros factores como los ingresos del solicitante y de su unidad de convivencia. Para eso, el IMSERSO establece una cuantía fija anual que se reajusta cada año.

El Consejo de Ministros aprobó para diciembre de 2023 la revalorización de las pensiones no contributivas, con carácter general, en un 6,9%. Es decir que, durante este año, tanto las pensiones de jubilación como las de invalidez aumentaron, alcanzando un total de 7.250,60 euros anuales, lo que se traduce en un ingreso mensual de 517,90 euros distribuidos en 14 pagas.

La revalorización de las pensiones, sea contributiva o no, se hace con el fin de ajustar las pensiones a la subida de precios que tiene lugar en función de la inflación. Para realizar este incremento o revalorización, debemos remitirnos a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y a la cuantía que se calcula aplicando el incremento correspondiente a la revalorización general de las pensiones para 2025, sobre el importe de 2024. El de este año fue del 3,8%.

Además, se ha añadido un aumento adicional, según lo establecido en la disposición quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social. Este ajuste busca reducir en un 20% la brecha existente respecto al umbral de pobreza actualizado para hogares unipersonales, logrando que las pensiones se acerquen a este nivel de referencia del 0,75% del umbral de pobreza.

Esto es lo que subirán las pensiones no contributivas a partir del año que viene

Al igual que las pensiones contributivas, las no contributivas dependen del la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), que es la manera en la que se mide la inflación, ya que debe ser superior. Según las estimaciones, IPC interanual medio para el periodo considerado para la revalorización de las pensiones (diciembre de 2023 a noviembre de 2024) podría ser de un 3,06%.

Sin embargo, las pensiones no contributivas no solo dependen del IPC, sino que también de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Gobierno pacta con los grupos políticos en septiembre. Las proyecciones del Ministerio de Seguridad Social indican que entre 2024 y 2027 las pensiones no contributivas experimentarán un aumento acumulado del 22%. Esto implica que pasarán de los 6.800 euros anuales que se establecieron en 2023 tras la reforma Escrivá, a finalmente alcanzar los 8.300 euros anuales en 2027.

En ese orden de ideas, si se respeta el calendario establecido por la Ley de reforma de las pensionesy se incluye en los próximos Presupuestos Generales del Estado, las pensiones no contributivas de jubilación aumentarían a un ritmo anual del 5,5%. Esto llevaría la cuantía mensual a 543 euros en 2025, lo que supondría alrededor de 7.600 euros anuales. No obstante, recordemos que Gobierno podría optar por una revalorización superior dependiendo de la situación económica, y las decisiones finales dependen del voto de los grupos políticos que deben aprobar los PGE.

¿Cómo quedan todas las pensiones en 2024?