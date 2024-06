Cuántos años tienes que cotizar como mínimo para cobrar pensión en 2025

No cabe duda de que la pensión de jubilación preocupa, no solo a la próxima generación de pensionistas, la ya conocida como 'baby boom', sino también a millones de trabajadores en España que no saben si aquí a unos años tendrán garantizada la nómina mensual por parte de la Seguridad Social tras su retiro del mercado laboral. Lo cierto es que la edad legal de jubilación ordinaria se endurece de cara a los próximos años.

En concreto, lo hará de forma progresiva hasta 2027, fecha en la que la edad de jubilación se estancará definitivamente en los 67 años. Este plus añadido se establece en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. En dicha norma se aumenta la edad de jubilación gradualmente de los 65 a los 67 años.

Por ejemplo, hay que tener en cuenta que para jubilarse en 2025 y, a su vez, obtener el 100% de la pensión contributiva, la edad de jubilación será de 66 años y ocho meses, siempre que no se haya cotizado más de 38 años y tres meses. Si los ha cotizado, la edad de jubilación ordinaria se sitúa en los 65 años. Otro punto a tener en cuenta es que también se hará más complicado acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

¿Cuál es el mínimo de años cotizados para cobrar la jubilación?

Por regla general, tal y como se indica la página web de la Seguridad Social, el tiempo mínimo que es necesario cotizar para poder acceder a una pensión de jubilación es de 15 años, esto corresponde a unos 5.475 días, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Según datos actualizados a mayo de 2024, el Ejecutivo sitúa la pensión media del sistema se situó en abril en 1.254,3 euros al mes.

En este caso, los trabajadores tendrán derecho solo a un 50% de su base reguladora. Ahora bien, si no se llega a los 15 años cotizados, no se puede acceder a la pensión contributiva, pero sí a una pensión no contributiva de jubilación, que es una prestación económica de carácter asistencial que se otorga a aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para su subsistencia. A efectos de 2024, las pensiones de jubilación no contributivas se han incrementado hasta los 7.250,60 euros anuales, esto es, 517,90 euros mensuales en 14 pagas.

Otra opción que se contempla es la de jubilarse hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria. Esto es lo que se conoce como la jubilación anticipada voluntaria. Para ello es necesario haber cotizado un mínimo de 35 años, dos de los cuales deberán estar comprendidos en los últimos 15 años previos al acceso a la jubilación.

¿Quién se puede jubilar a los 63 años?

En 2024 existe la opción de jubilarse hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria en caso de jubilación anticipada voluntaria, es decir, a partir de los 63 años siempre que se haya cotizado un mínimo de 38 años o a los 64 años y 6 meses si se ha cotizado menos.

Ahora bien, en el caso de jubilación anticipada involuntaria o forzosa, la edad de retiro profesional se puede adelantar hasta 48 meses, es decir, a partir de los 61 años si se han cotizado 38 años o más o a los 62 años y 6 meses, si no se ha alcanzado esa cifra de cotización.

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con que para conseguir la jubilación anticipada voluntaria es necesario haber cotizado un mínimo de 35 años, dos de los cuales deberán estar comprendidos en los últimos 15 años previos al acceso a la jubilación.