DANA: cómo reclamar la cancelación de un viaje, una entrada o una reserva ya pagada

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado hoy que, en el caso de daños extraordinarios causados por tormentas de lluvia y/o granizo de elevada intensidad, como las causados por la DANA, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) podría hacerse cargo de las indemnizaciones para los vehículos y viviendas, siempre que estén previamente asegurados. Pero, ¿qué pasa con los billetes de tren y avión, así como las reservas y entradas ya pagadas? Legálitas aclara qué derechos tienen los consumidores en esos casos.

Cancelaciones de viajes de AVE, avión o bus. ¿Cómo reclamar?

Partiendo de que la cancelación del viaje obedece a una circunstancia extraordinaria, de fuerza mayor, ajena a la propia actividad del transportista, el pasajero podrá aceptar la alternativa que pueda ofrecer el transportista (cambio de fecha, cambio del medio de transporte, etc.) o, en caso de que no se ofrezca ninguna alternativa o que la propuesta no sea satisfactoria para el consumidor, tendrá derecho a la devolución del importe pagado en su día por el precio del billete. De hecho, Renfe anunció que permite anular o cambiar sin gastos los billetes de los trayectos afectados por la DANA

Si debo pasar la noche en un hotel por la cancelación del transporte, ¿me lo pagan?

Legálitas afirma que como los hechos derivan de una circunstancia absolutamente extraordinaria, ajena a la voluntariedad de ninguna de las partes, no existe ninguna responsabilidad por parte del transportista en la cancelación del viaje inicialmente previsto. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.105 del Código Civil, tampoco estarían obligados a indemnizarnos por los daños y perjuicios que la cancelación haya podido provocar como, por ejemplo, gastos de manutención, gastos de alojamiento, etc.

Ante una entrada para el cine, fútbol, espectáculo al que no se ha podido asistir, ¿qué derechos existen?

Legálitas destaca que en este tipo de situaciones la solución no es tan clara y se debe analizar cada caso en concreto, así como la posibilidad de demostrar que el espectador no ha asistido al evento por una circunstancia justificada. Por ejemplo, si el propio organizador del evento es el que anuncia la cancelación o, en el caso de Madrid, las propias autoridades municipales anunciaron de forma pública y notoria la recomendación de que las personas no salieran de sus casas salvo por razones estrictamente necesarias. Fuera de esos supuestos cada uno deberá demostrar, en la medida de lo posible, la imposibilidad real de desplazarse hasta el lugar del evento.

Si el evento no se celebra o se cancela por el propio organizador, la cancelación daría lugar a la posibilidad de aceptar la alternativa que nos ofrezca como, por ejemplo, el cambio de fecha, o en el caso de que no ofrezca ninguna alternativa o que la propuesta no sea de nuestra satisfacción, también se tiene derecho a la devolución del importe pagado en su día por el precio de la entrada.

Ante la reserva cobrada en un restaurante al que fue imposible acudir, ¿es posible reclamarlo?

El cobro de la reserva de un restaurante puede ser indebido de conformidad con lo establecido en el artículo 1.895 del Código Civil, siempre que la anulación de la reserva sea como consecuencia de dicho imprevisto, ajeno totalmente a la voluntad del comensal.