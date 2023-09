La DANA en España: así están asegurados los daños por lluvias intensas e inundaciones

Carreteras convertidas en ríos, cascadas en el Metro de Madrid o lluvia dentro de las viviendas han sido tan solo algunos de los múltiples escenarios que están dejando tras de sí las fuertes lluvias provocadas por la DANA en nuestro país. Los grandes temporales o las inundaciones son fenómenos habituales que pueden generar daños de gravedad en las viviendas, vehículos o campos, poniendo en peligro a los ciudadanos y sus bienes. No obstante, ¿el seguro se hace cargo de estos destrozos? ¿A quién se tiene que solicitar la indemnización por los daños sufridos?

Daños por inundaciones

Los daños directos en las personas y los bienes, así como la pérdida de beneficios como consecuencia de las inundaciones "extraordinarias" están cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros al contemplarse como riesgo extraordinario, según el artículo 1 del Reglamento de Riesgos Extraordinarios 300/2004, de 20 de febrero. Por tanto, el consorcio será el encargado de las indemnizaciones, aunque será necesario estar asegurado.

En este sentido, el Consorcio de Compensación de Seguros asegurará aquellos daños materiales que se hayan producido por una "inundación entendida como anegamiento del terreno producido por la acción directa de las aguas de lluvia, las procedentes del deshielo, de los lagos, desbordamiento de ríos y rías, así como embates de mar", explican desde la web "Naturalmente protegidos" elaborada por Unespa, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y Agroseguro. Asimismo, también se indemnizará por lesiones o fallecimiento a raíz de las causas previamente mencionadas y la solicitud de la indemnización se realizará en la página web del propio consorcio.

En caso de sufrir un siniestro extraordinario, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan que, siempre que el bien esté asegurado, ponerlo en conocimiento del consorcio, "lo antes posible". La OCU severa que este aplica periodos de carencia –por ejemplo en determinados casos siete días desde vigencia de la primera póliza o de las siguientes si hay periodos entre medias sin cobertura– e indemniza según lo contratado en la póliza privada.

Sin embargo, las cosechas, arbolado y las cabañas ganaderas aseguradas que han sufrido daños o incluso la muerte de ganado por inundación, serán indemnizadas por Agroseguro. "Agroseguro gestiona el sistema español de Seguros Agrarios Combinados. Su objetivo es establecer una cobertura que permite al sector agrario hacer frente a los daños sufridos en cosechas y cabañas ganaderas por fenómenos de la naturaleza (heladas, sequías, inundaciones…)", aseguran desde la web "Naturalmente protegidos".

Daños por lluvias

En el caso de que los ciudadanos en nuestro país sufran daños directos por efecto del agua "por encima del umbral fijado", estos serán indemnizados por su aseguradora, siempre y cuando el origen no se deba a una falta de mantenimiento o deterioro paulatino. No obstante, si los daños se producen por debajo del umbral fijado en el seguro, estos no serán indemnizados. Y es que algunos fenómenos de la naturaleza están cubiertos por el seguro a pesar de no ser considerados extraordinarios.

"En el caso de automóviles, podrán reclamar los daños que no se consideren extraordinarios a las compañías de seguro los usuarios que tengan contratado un seguro de daños propios en la modalidad de todo riesgo (donde suelen estar cubiertos de forma expresa los daños por granizo o como impacto o choque de objetos)", explican desde la OCU.

En lo que respecta a los daños causados en las cosechas y arbolado asegurados por lluvia persistente, estos serán indemnizados por Agroseguro. No obstante, independientemente de que los daños sean extraordinarios o no, la OCU recomienda a los afectados recopilar todas las pruebas para poder demostrar el origen y consecuencias del daño y buscar testigos que acrediten el siniestro.

Además de las lluvias o inundaciones, también estarán protegidos aquellos ciudadanos que sufran daños por otros fenómenos meteorológicos como viento, granizo, nieve, erupción volcánica o incendio forestal, entre otros.