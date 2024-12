La deuda pública roza los 1,63 billones tras sumar casi 55.000 millones en el último año

La deuda de las administraciones públicas apenas da tregua tras los diez primeros meses del año, tras alcanzar los 1,628 billones de euros, lo que supone una leve bajada del 0,5%, equivalente a una merma de 7.873 millones de euros, aunque en términos interanuales repuntó un 3,5%, con 54.954 millones de euros más, como consecuencia del aumento de gasto, muy superior a los ingresos. Sin embargo, este alivio no oculta que la cifra de deuda es la segunda más elevada de la historia, solo superada por el máximo de un mes antes, cuando en septiembre superó por primera vez la frontera de los 1,63 billones.

Así lo constata el Banco de España, que explica que la caída mensual de la deuda se ha debido principalmente al descenso del endeudamiento del Estado, mientras que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos han registrado una ligera subida y la deuda de la Seguridad Social se mantiene casi inalterada. El saldo de la deuda del Estado volvió a aportar el mayor peso al pasivo, situándose en 1,480 billones de euros, con un incremento interanual del 4,9%. Para las otras unidades de la Administración Central alcanzaron los 38.000 millones de agujero, aunque al menos lograron una disminución del 8,4% respecto al dato del año anterior. mientras que la consolidación en el conjunto de las administraciones públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- aumentó un 9,6% respecto al año anterior, hasta los 363.000 de euros.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de la Seguridad Social se situó en 116.000 millones, un 9,4% más que en octubre de 2023. El incremento en valores absolutos se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario, aunque, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas. Pero eso no oculta que el sistema social sigue siendo deficitario al no poder cubrir el gasto de las pensiones.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades creció hasta los 334.000 millones en octubre de 2024, con una subida interanual del 3,3%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 23.000 millones, lo que significa un 1,4% más que 12 meses antes.

En este avance mensual, el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB -medido en porcentaje trimestralmente-, pero los últimos datos que ofreció el organismo apuntan a que el endeudamiento se situó a final del tercer trimestre en el 104,4% del PIB. Las estimaciones del Ejecutivo apuntan a una senda descendente de la deuda pública en los próximos años. En el plan fiscal estructural a medio plazo, remitido el mes pasado a Bruselas, el Gobierno prevé que la ratio de deuda sobre el PIB baje del 102,5% en 2024 al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas.