Ni Dia ni El Corte Inglés ni Inditex: el mayor retailer de España es Repsol

Cuando hace ya algunos años desde Repsol trasladaban que eran los que más barras de pan vendían en toda España, la afirmación sonaba extraña en un primer momento viniendo de una compañía eminentemente energética. Pero analizando la aseveración con más detalle, no resultaba tan complicado atar cabos y llegar a la conclusión de que teniendo una vasta red de miles de estaciones de servicio con sus correspondientes tiendas, tenía todo el sentido.

Con el paso de los años, Repsol ha ido ampliando su espectro de negocios más allá del petróleo y el repostaje de combustible hasta convertirse no sólo en una compañía multienergética con intereses en proyectos renovables sino también en el mayor retailer de España con 24 millones de clientes habituales en total combinando sus servicios de movilidad, hogar y productos digitales por delante de importantes firmas como El Corte Inglés o el gigante textil Inditex.

Los datos que corroboran la posición de liderazgo los ha recopilado uno de los mayores expertos en retail de España,Laureano Turienzo, consejero delegado de Retail N1 y presidente y fundador de la Asociación Española del Retail, que cuenta con 200 empresas asociadas.

Turienzo asegura que la red de estaciones de servicio de Repsol es "la huella geográfica más amplia del retail español". Las 3.260 estaciones de servicio con que cuenta la compañía constituyen la mayor red de tiendas del país, por delante de la que tiene Dia, que cuenta con 2.300 establecimientos; y de otras grandes compañías como Inditex, que tenía 1.590 tiendas en España al cierre de 2024; o Mercadona, líder en el sector del gran consumo y que cuenta con 1.602 establecimientos.

A esta red, Repsol suma más de 500 oficinas para sus negocios de energía soportados por su aplicación única, Waylet, que actúa como una billetera digital y programa de fidelización, permitiendo pagar en estaciones de servicio Repsol y otros comercios asociados; que tiene ya nueve millones de usuarios.

En total, como destaca Turienzo, 3.800 establecimientos que venden productos y servicios y que atienden a 24 millones de clientes, el equivalente a la mitad de la población española. En 746 de sus estaciones de servicio, Repsol cuenta con tiendas Supercor Stop&Go y se ha marcado como objetivo alcanzar los 1.000 en 2028.

Para impulsar más su negocio alternativo al despacho de combustible en sus estaciones de servicio, la compañía ha llegado a acuerdos de colaboración con otras empresas. Ahora mismo, cuenta con 1.104 "lockers" para la recogida de paquetes y también ha llegado a acuerdos con otros retailers. Por ejemplo, Turienzo destaca que para el desarrollo de la restauración, han firmado acuerdos con Lizarrán, Enrique Tomás o Starbucks.

Repsol también ha instalado más de 500 áreas de lavado Klin y ya cuenta con más de 120.000 clientes del primer modelo de suscripción de lavados de España. Y esto, como recuerda Turienzo, "también es retail".

Estrategia bien pensada y mejor ejecutada

Para entender la magnitud del ecosistema del retail de Repsol, Turienzo desgrana que, según sus estimaciones, en sus puntos de venta, la compañía despachará este año 15 millones de unidades de panadería y bollería de elaboración propia y más de 10 millones de cafés.

"La estrategia de cliente multienergía de Repsol está muy bien pensada y mejor ejecutada", explica un directivo con una dilatada experiencia en el sector del retail, que abunda en el cambio de estrategia acometido por la compañía para poner al consumidor en el centro -"costumer centric", en la jerga del sector- en detrimento de los silos -verticales por unidad de negocio- como otro de los secretos del buen resultado de Repsol.

"Una empresa privada, en un mercado de libre competencia, que tenga como clientes en retail a la mitad de la población de un país europeo, y no solo en un sector, es un imposible, salvo para Repsol", cierra Turienzo.