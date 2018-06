La RGPD, una oportunidad para la medición del consumo digital en España

Sistema single-source, el gran aliado de la RGPD

“Apostar por un sistema single-source adaptado a la RGPD supone menos esfuerzo, menos costes y una mayor flexibilidad para profundizar en los datos de consumo” , explicó en el encuentro de AEDEMO David Sánchez , CEO de nPeople, “España tiene un gran potencial y la tecnología de medición no puede ser un obstáculo a la hora de conocer la realidad del consumo digital en nuestro país”.

En este sentido, la tecnología single-source que plantea MADE, el proyecto que nPeople presentó en el Concurso de Medición de Audiencias Digitales de España , reporta múltiples ventajas frente a los sistemas tradicionales que no tienen en cuenta las nuevas plataformas, modos de consumo y normativas legales.



Pero... ¿qué pasa con la publicidad?

Las tasas de penetración de los diferentes dispositivos y sus usos asociados, los formatos con los que más interactúan los consumidores, las principales características del consumo de contenido digital.... Estas son algunas de las preguntas a las que la tecnología single-source de MADE ofrece respuesta. No obstante, hay un área que también plantea cuestiones relevantes y que se ve profundamente afectada por el nuevo paradigma digital: la publicidad.

Derivado de meses de trabajo e investigación, nPeople presentó en exclusiva en La @ de AEDEMO su nuevo producto de medición de la eficacia publicitaria, otra de las bases esenciales para conocer el consumo digital en nuestro país. Se trata de ADjourney, la primera solución capaz de medir de forma integral el impacto de una campaña publicitaria y su eficacia en tiempo real.

Lo más novedoso de ADjourney no es que sea capaz de evaluar la efectividad de una campaña durante todo el proceso, desde su etapa prematura hasta su lanzamiento, sino que permite analizar tanto las plataformas analógicas (televisión, radio, prensa, publicidad exterior, etc.) como las digitales (vídeo online, Social Ads, Branded Content, publicidad Display, Youtube, etc.) y homogeneizar los datos.

En definitiva, la nueva era RGPD no tiene por qué verse como un obstáculo para el sector digital en general y para la industria de medición de audiencias en particular. Más bien, se trata de una oportunidad para aprovechar la integración del Data con la analítica digital para acercarnos a una medición del consumo de contenidos digitales y de la eficacia publicitaria mucho más exacta, completa y adaptada a la nueva realidad.