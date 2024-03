Economistas y astrólogos

Ezra Solomon (1920-2002), autor de la Teoría de la Administración Financiera y profesor de Economía en Stanford, explicaba con ironía que «la única función de las previsiones económicas consiste en hacer respetable a la astrología». Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España (BdE), rescató la cita en una de sus últimas intervenciones. La institución que gobierna –y en la que ya hay codazos para sucederle en junio– ha presentado sus proyecciones/previsiones macro de la economía española.

El BdE, que es de los que más acierta con sus pronósticos, otea un futuro inmediato en el que hay de todo, como en botica. El PIB crecerá en 2024 un 1,9%, tres décimas más de lo esperado hasta ahora, pero seis menos que en 2023, y 2025 y 2026 no serán mejores. La economía no se desplomará, pero crecerá cada vez menos. La consecuencia más directa es que el desempleo seguirá por encima del 11% en 2026, que es hasta donde llegan las previsiones y, por supuesto, sin que esté claro el número de fijos discontinuos. Pueden tener un contrato fijo, pero cuando no trabajan –situación de discontinuidad– y perciben subsidio son parados, diga lo que diga la ínclita vice Yolanda Díaz.

El informe del BdE transmite un optimismo muy moderado y prevé que la inflación vuelva a templarse y que no haya efectos de «segunda vuelta». No obstante, también detecta al menos cuatro incertidumbres que podrían cambiarlo todo: 1) la geopolítica con el temor a una escalada de los conflictos de Ucrania y Gaza; 2) el impacto sobre la actividad y los precios de la subida acumulada de tipos de interés, al margen de la relajación prevista para antes del verano; 3) los efectos en España de aumentos de salarios y/o márgenes empresariales; y 4) la reintroducción de las reglas fiscales en la eurozona, que implicarán ajustes obligados, es decir, reducción del déficit y de la deuda pública.

El escenario se completa con el informe presentado también por el Consejo General de Economistas –requiere un análisis más sosegado– sobre el enrevesado panorama de la fiscalidad autonómica, otro terreno en el que cualquier previsión económica –y política– aumenta la solvencia de los astrólogos, como diría Solomón.