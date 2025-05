Las eléctricas exigen al Gobierno entrar en la comisión de investigación del gran apagón y los datos de la "caja negra" de Red Eléctrica

Las compañías eléctricas andan con la mosca detrás de la oreja respecto a la investigación oficial que conduce el Gobierno en torno a las causas del gran apagón que dejó España a oscuras el 28 de abril. Tras las insinuaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prácticamente culpando a las empresas privadas del "cero energético", la patronal del sector Aelec (en la que se integran Iberdrola, Endesa y EDP) exige que las eléctricas formen parte de la comisión de investigación.

En un comunicado, Aelec, "como mayor asociación representante de las principales compañías eléctricas españolas, pedirá ser una de las partes interesadas en la Comisión creada para investigar las causas del apagón ocurrido el lunes".

La asociación y las empresas que forman parte de ella recuerdan "su más firme voluntad de colaboración en el procedimiento que se está instruyendo" por parte del Gobierno, "facilitando todos y cada uno de los datos que se soliciten y estén disponibles al respecto, tal y como se ha venido haciendo y se seguirá haciendo siempre que así se requiera".

No obstante, la presidenta de la patronal, Marina Serrano, señala que "esta colaboración y transparencia no sólo incumbe a las empresas de esta asociación, sino que también debe hacerse efectiva, particularmente, por todos aquellos agentes del sector cuya misión fundamental es garantizar que el suministro eléctrico no se vea interrumpido de la forma en que aconteció el pasado lunes, esto es, el Operador del Sistema (Red Eléctrica)".

Por este motivo, "para garantizar la imparcialidad y eficacia en la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar, evitando conflictos de interés, y teniendo en cuenta la participación en el citado Comité de Red Eléctrica de España, debe contarse igualmente con la participación efectiva de Aelec y de sus empresas asociadas", dice.

Además, asegura que "las empresas de energía eléctrica no pueden realizar un diagnóstico completo de lo sucedido al no tener acceso a los datos del conjunto del sistema, que obran en poder de Red Eléctrica. En este sentido, consideramos necesario que el resto de los agentes del sistema (esto es, los generadores y los distribuidores), podamos tener un acceso pleno y transparente a toda la información sobre el incidente de la que dispone Red Eléctrica, de la misma manera que Red Eléctrica dispone de toda la información que, de manera diligente, le estamos remitiendo el resto de agentes del sistema". Es decir, reclaman los datos de la "caja negra" del apagón del sistema, que Red Eléctrica ha entregado al Gobierno.