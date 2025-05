Endesa pide prorrogar la vida de las nucleares pese a la cruzada de Sánchez contra esta energía

Endesa ha reclamado hoy prolongar la vida de las centrales nucleares españolas. Con el apagón del pasado día 28 de abril todavía muy presente en el debate público y político, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, ha aprovechado una conferencia con analistas para presentar los resultados de la energética del primer trimestre para hacer una defensa de la energía nuclear ahora que desde diferentes sectores se ha solicitado reabrir el debate sobre el cierre de los reactores impulsado por el Gobierno. Bogas ha dicho en referencia al apagón y las nucleares que no se mezclen cosas, aunque ha defendido que serán claves para "proveer la seguridad del suministro en los próximos años". Por ello, pidió que se revise su fiscalidad, mucho más elevada que la de otras tecnologías y que, según denuncian desde el sector, las hace ser artificialmente poco competitivas.

El directivo ha asegurado que "no es una cuestión de la nuclear contra las renovables", puesto que según ha defendido son dos tipos de producción "que trabajan muy bien juntas". De hecho, Bogas ha dicho que España tiene "uno de los sistemas más fiables", pese a que considera que deben "cambiar algunas cosas" para que tenga "bajas emisiones, precios competitivos y seguridad de suministro".

"No quiero usar el apagón porque no tiene sentido", ha reiterado Bogas, que ha incidido en la necesidad de mejorar la retribución de las inversiones en la red para que se puedan cumplir los objetivos a 2030 integrando las renovables y la nueva electrificación. "Se debe triplicar la inversión el año que viene", ha apuntado.

El alegato de Bogas en favor de las nucleares llega el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cargar sin contemplaciones contra esta tecnología. En su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre el apagón, el jefe del Ejecutivo, que no ha ofrecido explicaciones sobre los motivos del incidente, ha asegurado que las nucleares no fueron la solución tras el apagón y ha afirmado que no existe "ningún estudio serio" que asegure que las centrales nucleares son imprescindibles en España.

Sánchez ha destacado que las renovables no solo son el futuro energético de España sino que son su única y mejor opción y que el calendario de cierre de las nucleares se mantiene.

Buenos resultados

Endesa ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 583 millones de euros, lo que supone prácticamente duplicar sus ganancias de 293 millones de euros del mismo periodo de 2024, impulsada por los buenos resultados en todas sus líneas de negocio y la caída del gravamen temporal energético que sufrieron las empresas del sector durante los dos últimos ejercicios, según ha informado la compañía.

Los ingresos de la energética en el periodo ascendieron a 5.899 millones de euros, con un aumento del 6,3% frente al mismo periodo del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó a cierre de marzo en los 1.431 millones de euros, lo que representa un incremento del 32,6%.

Con estos resultados, Endesa ha ratificado que avanza hacia el cumplimiento de sus objetivos para este 2025, en el que, según anunció en su último Capital Markets Day en noviembre, prevé un beneficio neto ordinario de entre 1.900 y 2.000 millones de euros y un Ebitda de entre 5.400 y 5.600 millones de euros.

La generación de caja del grupo alcanzó los 1.200 millones de euros. En lo que respecta a la deuda bruta, se mantuvo estable respecto del cierre de 2024, en 10.500 millones de euros, mientras que la deuda financiera neta se incrementó un 9% sobre el cierre del pasado ejercicio, hasta 10.200 millones de euros, sobre la base de las inversiones con criterio de caja del trimestre (600 millones de euros), el pago del dividendo a cuenta (500 millones de euros) y el cierre de la compra de los citados activos hidroeléctricos por aproximadamente 1.000 millones de euros.