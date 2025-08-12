Récord mensual de viajeros en los aeropuertos españoles: 32,7 millones de pasajeros en julio

Los aeropuertos españoles gestionados por Aenarecibieron un total de 183,3 millones de viajeros durante los primeros siete meses del año, lo que supone un aumento del 4,1% respecto al mismo periodo de 2024, tal y como ha informado el gestor de los aeropuertos español en un comunicado este martes.

Tan solo en julio, el grupo movió en España 32,7 millones de pasajeros, el 2,7% más que en el mismo mes de un año antes; se gestionaron 268.034 movimientos de aeronaves (+3,2%), y transportaron 114.627 toneladas de mercancía, con un incremento del 7,5%. Estas cifras de pasajeros y operaciones "representan un récord mensual absoluto" convirtiendo a julio en el mejor mes de la historia para la red de Aena en España, señalan.

Por su parte, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que registró el mayor número de pasajeros en julio, con casi 6,2 millones, lo que representa un crecimiento del 0,6% respecto al año pasado. Le siguieron Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,5 millones de pasajeros (+2,9%); Palma de Mallorca, con 4,6 millones (-0,1%); y Málaga-Costa del Sol, con 2,8 millones (+7,8%).

Otros aeropuertos destacados fueron Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2,1 millones de viajeros transportados en julio (+5,9%); Ibiza, con 1,4 millones (+0,9%); Gran Canaria, con 1,3 millones (+6,4%); y Valencia, con 1,1 millones (+4,2%). Durante julio se establecieron récords absolutos de pasajeros en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao y Tenerife Norte.

En lo que respecta al tráfico de mercancías, Madrid-Barajas fue el aeropuerto con mayor volumen de carga en julio, con 69.923 toneladas (+8,9%), seguido por Barcelona-El Prat, con 18.906 toneladas (+17,6%); Zaragoza, con 12.485 toneladas (-4,2%); y Vitoria, con 6.358 toneladas (+3%).

Aena recibió casi 220 millones de viajeros hasta julio

Los aeropuertos gestionados por Aena -que incluye 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el de Londres-Luton y 17 más en Brasil- recibieron un total de 219,4 millones de viajeros durante los primeros siete meses del año, lo que supone un aumento del 4,4% respecto al mismo periodo de 2024.

En el séptimo mes del año pasaron por sus aeropuertos más de 38 millones de pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes del ejercicio previo. Además, gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.

En Brasil los 17 aeropuertos de Aena registraron casi 26 millones de viajeros hasta julio, un aumento del 5,7% con respecto al periodo de entre enero y julio de 2024. No obstante, los movimientos de aeronaves cayó un 6,8 % con 260.391 operaciones. El transporte de mercancías creció un 18,5%, alcanzando las 74.016 toneladas. En julio, los aeródromos brasileños sumaron 4 millones de pasajeros (+2,2%), aunque el tráfico aéreo cayó un 12,2%. La carga transportada aumentó un 44%.

Por último, en el aeropuerto de Londres-Luton se contabilizaron 10 millones de viajeros entre enero y julio, un 5% más que el año pasado, junto con 78.101 movimientos de aeronaves (+1,8%). Sin embargo, la mercancía transportada descendió un 4,2%, hasta las 17.372 toneladas.