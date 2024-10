Un error humano, posible causa del accidente del túnel de Atocha

Renfe y Adif ya están analizando las causas que provocaron el desenganche y posterior vuelco de un tren el pasado sábado en el túnel que conecta las estaciones de Atocha y Chamartín. En el caso de la operadora, fuentes al tanto de la cuestión aseguran que se está escrutando la justificación documental del mantenimiento de la unidad. Y las conclusiones preliminares, añaden, apuntan a que no parece que hubiera fallos técnicos y que fueron errores humanos los que provocaron el siniestro. Desde Renfe no confirman ni desmiente este extremo y se limitan a añadir que no aportarán más información hasta que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios [CIAF] no finalice sus pesquisas del accidente.

Un siniestro que, por lo que explicó ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, pudo ser mucho peor si no hubiera sido por la afortunada intervención de un empleado de Adif. Puente aseguró que un trabajador del administrador de infraestructuras tomó la decisión de descarrilar el tren cuando circulaba sin control. Una decisión que evitó males mayores pues, según aseguran algunos sindicatos ferroviarios, el tren hubiera impactado contra otro convoy, extremo que, sin embargo, no confirman desde Transportes.

Desacoplamiento

Según el relato del ministro, el tren de alta velocidad que estaba averiado y estaba siendo remolcado, se desenganchó del convoy que lo arrastraba e inició un recorrido «en caída libre» por el túnel, que tiene pendiente descendente entre Chamartín y Atocha. Ante ello, el trabajador de Adif tomó la decisión de descarrilarlo para evitar que llegara a Atocha y produjera males mayores.

«La dinámica fue la siguiente: un tren iba remolcado a taller. En un momento determinado, por razones que yo no puedo exponer y que se esclarecerán en el informe [de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios], ese tren que iba remolcado se suelta del tren que lo remolca e inicia un recorrido en una especie de caída libre por el túnel de Chamartín», comenzó relatando a la prensa el ministro en Ifema, donde inauguró la Feria Internacional del Autobús y el Autocar. El desacople se produjo, según explican desde el Sindicato de Maquinistas (Semaf), en la rampa situada en los últimos metros del túnel antes de Chamartín. Entonces, la unidad tractora parece no tener la fuerza suficiente para continuar. Siguiendo los procedimientos establecidos en la norma, se solicita el retroceso del tren para «reiniciar» la marcha desde un punto más favorable, sin tanta rampa. Finalizado este proceso y desconociendo las causas que lo provocan, la unidad averiada se desacopla.

Puente describió a continuación que, en vista de la situación, y dado que el tren circulaba de forma descontrolada, «un trabajador del Centro de Control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías que entra en Atocha y pudiendo eventualmente chocar con algún tren que viniera». El ministro aclaró que «no está determinado» o al menos, él no lo conoce, «que hubiera ningún tren en ese momento con el que potencialmente pudiera chocar».

Transportes no tiene constancia de que el convoy fuese a chocar con otro parado en Atocha

El ministro salió así al paso de algunas informaciones que apuntan a que el tren descarrilado se encaminaba directamente a impactar contra otro que había estacionado en Atocha. Desde el sindicato CGT declararon que si el empleado de Adif no hubiera descarrilado el tren con el cambio de aguja, hubiera ido directo contra un Iryo que estaba lleno de pasajeros y que estaba parado a la espera de que finalizara la maniobra. También los audios atribuidos a un trabajador del Centro de Control de Adif aseguran que el tren iba «a la deriva» y que lo descarrilaron para evitar que impactara con otro. Otras fuentes sindicales también aseguran que había otro tren de pasajeros y que fue retirado «para evitar males mayores».

Desde Iryo, sin embargo, aseguraron a LA RAZÓN que cuando se desenganchó el tren que estaba siendo remolcado ninguno de sus trenes estaba en su trayectoria y que, por tanto, no hubo ninguna situación de peligro.

«Lo cierto es que la decisión de ese trabajador evita cualquier riesgo para las personas y para otros trenes que pudiera haber en el entorno de Atocha», zanjó ayer Puente al respecto de la decisión que tomó el trabajador de Adif.