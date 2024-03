España abre la puerta a un pago fraccionado de los fondos post-pandemia, si no se aprueba la reforma del subsidio de desempleo

España no descarta tener que conformarse con un pago fraccionado de los fondos europeos si el próximo día 20 no consigue un acuerdo sobre la reforma del subsidio de desempleo. En el mes de enero, los cinco diputados de Podemos votaron en contra de esta medida, en lo que se interpreta como una venganza política por las discrepancias entre la formación morada y la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

La Comisión Europea supedita la aprobación de esta reforma al desembolso de los próximos 10.000 millones de euros de los fondos post-pandemia, Next Generation EU. En declaraciones a la prensa antes de la reunión con sus homólogos de la zona euro, el titular de Economía español, Carlos Cuerpo, no ha descartado ni pedir una prórroga ni un posible pago fraccionado, ya que entiende que "al fin y al cabo en el medio plazo no tiene impacto, lo importante es ir cumpliendo esos hitos y objetivos". Según el ministro, España mantiene una "discusión constante con la Comisión Europea para ver la mejor opción adelante".

España debe cumplir un total de 60 hitos dentro del cuarto desembolso y la Comisión Europea puede penalizar con una cantidad mayor o menor, dependiendo de la importancia que conceda al hito en cuestión, cuya puesta en marcha se encuentre en entredicho. El pago fraccionado supone, en principio, sólo un retraso en el desembolso total de las ayudas. El dinero tan sólo se pierde definitivamente si han transcurrido seis meses desde que se detecta el incumplimiento.

Según fuentes del ministerio de Economía, la opción prioritaria reside en apurar los plazos hasta el próximo día 20, con el objetivo de calibrar si será posible un acuerdo en el próximo mes. En caso de que esto sea considerado factible, España optará por pedir la prórroga y tendrá que conformarse por un pago parcial si el Gobierno considera inasumible el lapso de un mes adicional. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado que Bruselas y España no están negociando ahora mismo una extensión para el cuarto desembolso.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también presente en la capital comunitaria para una reunión con sus homólogos europeos, ha asegurado quela UE debe abordar "de una vez por todas el dumping salarial" que existe en la Unión Europea porque no se puede permitir un modelo de competencia basado en "bajos salarios". Este martes se celebrará un desayuno informal en el que se tratará este tema.