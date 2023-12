España, camino del empobrecimiento y el atraso de Argentina

Se va Calviño del Ministerio de Asuntos Económicos y llega Carlos Cuerpo, pero nada cambia. El antiguo secretario de Estado del Tesoro ha vivido en su cargo años de excepcionales facilidades para un Gobierno obsesionado con disparar el gasto, pero esa época, que nos ha costado el mayor brote inflacionista de la historia del euro por la irresponsable política monetaria, ha pasado. El Banco Central Europeo (BCE) compraba más de un 100% de las emisiones netas de España, aumentó la masa monetaria en pocos meses en 2020-21 más de cinco veces, lo que antes se llamó el «bazooka de Draghi»; y la Unión Europea suspendió las reglas fiscales. Así, Calviño deja la tercera peor recuperación de PIB entre 2019 y 2023 y el mayor aumento de deuda sobre PIB de los países comparables dilapidando el mayor apoyo fiscal y monetario del que ha dispuesto en su historia España y unos fondos Next Generation que se han disuelto en la nada.

Déficit

Calviño ha vuelto a demostrar que la consolidación fiscal vía ingresos jamás funciona. Tras disparar los impuestos y lucrarse como nunca gracias a la inflación al negarse a deflactar los impuestos al alza del índice de precios, el gobierno deja un déficit de al menos el 3% del PIB que solo se ha moderado por el efecto en el denominador de la inflación. «Cumplir» el objetivo de déficit por el denominador y además por los pelos contando con ingresos récord es una auténtica barbaridad.

España cierra 2023 masivamente endeudada y empobrecida con un Gobierno entregado a la propaganda, que se beneficia de una aritmética parlamentaria que favorece las políticas parasitarias y confiscatorias. La mayoría de la gente no entiende que el endeudamiento masivo empeora las perspectivas económicas y sociales.

Lo triste es que ese gigantesco endeudamiento, que supone más de 325.000 millones de euros de aumento y más de dos billones de euros acumulados de pasivos totales de las administraciones públicas desde 2018 y un agujero fiscal estructural anual que no baja de 50.000 millones de euros, es el camino de Argentina. Empobrecimiento y atraso.

Renta per cápita

Atraso ya tenemos. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España cierra 2023 con un nivel de renta per cápita c omparado con la eurozona que ha descendido a niveles del año 1995. Y eso comparado con una eurozona que no es modelo de crecimiento de nadie.

España tiene mucha suerte. No tener política monetaria ni moneda propia y estar dentro de la Unión Europea nos ha evitado que hoy estuviéramos con niveles de inflación todavía más aberrantes. ¿Les preocupa una inflación del 3,1% anual? ¿Se imaginan si Sánchez, Calviño y Díaz y su «política monetaria con mirada expansiva» hubieran tenido acceso a moneda propia y emitir sin control? Estaríamos en niveles bolivarianos a la europea.

No tenemos que imaginarlo. España es un país que tenía niveles de inflación de hasta el 25%. Entre 1977 y 1999 la inflación acumulada fue del 525%, y entre 1980 y 1999 del 269%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y todavía se preguntan por qué España es un país de propietarios de vivienda… Porque era la única manera de protegerse contra la destrucción de la moneda nacional. Con Felipe González y posteriormente y sobre todo con Aznar, gracias a políticas de contención de gasto, liberalización y apertura, se consiguió bajar la inflación, que llegó a estar todavía hasta al triple que en Francia o Reino Unido. La historia de España con moneda propia y de las desastrosas devaluaciones mal llamadas competitivas es la historia de la inflación con una moneda sin demanda global y gobiernos de corte paternalista hasta que se empezó a liberalizar y abrir la economía.

Todos los errores de Argentina, desde los controles de capitales a la intervención de precios, el intervencionismo máximo en la economía y el proteccionismo, los hemos vivido en nuestro país. Y si hoy estuviéramos fuera del euro y de la Unión Europea, no cabe duda alguna de que las veleidades intervencionistas y el desastre monetario habrían dejado a España en la miseria como ha hecho el peronismo del socialismo del siglo XXI en Argentina.

Lo malo es que todo lo que no está pasando a nivel monetario e inflacionario se lo están pasando a nuestros nietos vía exceso de deuda… Y eso siempre termina mal. El día que en Europa se harten de financiar el elefantiásico Estado español, seremos menos condescendientes y arrogantes cuando miremos a nuestros hermanos argentinos.