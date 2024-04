Pensión de jubilación para amas de casa en 2024: importe y requisitos

Las tareas domésticas son innumerables. Poner la lavadora, cocinar, planchar, lavar los platos o limpiar la casa son tan solo algunos de los muchos quehaceres del hogar que no pueden pasarse por alto. Las amas de casa son las encargadas de realizar estas tareas, además de encargase de la crianza de sus hijos a tiempo completo. Pese al gran trabajo que realizan, estas no reciben ningún tipo de remuneración económica a cambio, ni tampoco cotizan a la Seguridad Social. Y es que las amas de casa que solo trabajan dentro del hogar, no cotizan al sistema, por lo que, ¿qué ocurre cuando llegue el momento de la jubilación?

Las amas de casa que quieran dejar atrás su vida laboral podrán acceder a una pensión de jubilación, ya sea contributiva o no contributiva:

Pensión contributiva : las amas de casa podrán solicitar una de estas pensiones si a lo largo de su vida laboral ha cotizado en alguno de los regímenes de la Seguridad Social un mínimo de 15 años . Esto ocurre cuando esta persona ha compatibilizado el trabajo en el hogar con un empleo remunerado o por cuenta propia o bien "ha alternado períodos de cotización con otros de trabajo en casa (no remunerado)", tal y como explican desde el blog del Banco Santander.

: las amas de casa podrán solicitar una de estas pensiones si a lo largo de su vida laboral . Esto ocurre cuando esta persona ha compatibilizado el trabajo en el hogar con un empleo remunerado o por cuenta propia o bien "ha alternado períodos de cotización con otros de trabajo en casa (no remunerado)", tal y como explican desde el blog del Banco Santander. Pensión no contributiva: los que podrán acceder a esta pensión serán aquellos que han asumido en exclusiva el cuidado del hogar y la familia y nunca han cotizado a la Seguridad Social. Estas son las "prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo", tal y como asegura la Seguridad Social en su página web.

Cuantía de la pensión no contributiva

La cuantía anual de la pensión no contributiva viene establecida cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Para 2024 su importe anual quedó establecido en 7.250,60 euros anuales, que se abonan en 12 pagas (una por cada mes) y dos pagas extras (en junio y noviembre). Esto equivale a una pensión mensual de 517,90 euros.

Requisitos para cobrar la prestación no contributiva

Para que las amas de casa puedan ser beneficiarias de esta prestación será necesario que cumplan con una serie de requisitos: