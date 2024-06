Estafas por Bizum: ¿puedo recuperar el dinero?

Más de 26 millones usuarios utilizan la conocida aplicación de Bizum a diario para enviar y recibir dinero al instante, realizar pagos en comercios o hacer donaciones en ONG, lo que la convierte en uno de los métodos de pago más utilizados en nuestro país.

La popularidad de esta plataforma no solo está presente entre sus más fieles "bizumers", sino también entre los ciberdelincuentes, los cuales aprovechan cualquier mínima oportunidad para intentar hacerse con el dinero de aquellos más vulnerables a través de esta aplicación. Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) comparten cuáles son las estafas más comunes:

Bizum inverso : esta estafa es popular en plataformas como Wallapop o Vinted y consiste en solicitar una transferencia en vez de realizarla. Por tanto, para evitar ser timado, se deberá leer atentamente el mensaje recibido y no aceptar enviar dinero a ningún destinatario desconocido.

: esta estafa es popular en plataformas como Wallapop o Vinted y consiste en solicitar una transferencia en vez de realizarla. Por tanto, para evitar ser timado, se deberá leer atentamente el mensaje recibido y no aceptar enviar dinero a ningún destinatario desconocido. Compra de productos inexistentes : al intentar comprar un artículo, el supuesto vendedor solicita el dinero primero y una vez se envía, este desaparece. "Para no perder esta cantidad, lo mejor es que compres por plataformas fiables y no directamente a un vendedor por Bizum", explica la asociación.

: al intentar comprar un artículo, el supuesto vendedor solicita el dinero primero y una vez se envía, este desaparece. "Para no perder esta cantidad, lo mejor es que compres por plataformas fiables y no directamente a un vendedor por Bizum", explica la asociación. Premios y sorteos falsos : esta estafa consiste en que el delincuente envía un mensaje a su potencial víctima indicándole que ha ganado un premio y que para obtenerlo, esta debe realizar un pago a través de Bizum.

: esta estafa consiste en que el delincuente envía un mensaje a su potencial víctima indicándole que ha ganado un premio y que para obtenerlo, esta debe realizar un pago a través de Bizum. Incidencia por Bizum: el supuesto servicio técnico de Bizum envía un mensaje a uno de sus usuarios donde se especifica que, para solventar una posible incidencia, se debe pinchar en el enlace que hay adjunto y proporcionar los datos que se solicitan.

"Si has caído en la trampa y te han estafado dinero mediante Bizum, al tratarse de un envío de dinero instantáneo donde has verificado tú mismo esa transacción, esta operación no puede cancelarse", explican desde Asufin.

Por tanto, la víctima deberá contactar con su entidad bancaria para que le asesoren del procedimiento a seguir e interponer una denuncia ante las autoridades. Asimismo, también se deberá reunir toda la documentación que acredite el movimiento realizado para que las autoridades abran una investigación: capturas de pantalla, conversaciones, etc.

Consejos para evitar que nos engañen

A pesar de que es seguro pagar con Bizum, los ciberdelincuentes aprovechan cualquier mínima oportunidad para timar a los usuarios más vulnerables. Por ello, desde la propia aplicación comparten una serie de consejos de seguridad para evitar estas estafas: