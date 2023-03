Estas son las seis aerolíneas que te cobran por llevar maleta de cabina

Las gangas siempre suelen esconder una letra pequeña. En el caso de los billetes de avión ultra rebajados la trampa está en que subir a bordo la maleta de cabina puede costar tanto como un segundo billete. Un estudio comparativo sobre las condiciones de transporte de una pequeña maleta de cabina en 23 aerolíneas realizado por la Organización de Consumidores y Usuario (OCU) revela la aplicación de suplementos en seis compañías cuando se contrata una tarifa económica. Se trata de Easyjet, Eurowings, Norwegian, Ryanair, Vueling, y Wizz Air.

Las compañías afectadas mantienen que sus tarifas estaban amparadas por el Reglamento CE 1008/2008, que estableció la total liberalización de precios en el sector del transporte. Sin embargo, la OCU argumenta que son varias las sentencias, la última del 17 de junio de 2022 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid, que consideran esta práctica abusiva y contraria a los derechos de los consumidores. "Y es que la propia Ley de Navegación Aérea indica que el transporte del viajero y su equipaje están incluidos de manera gratuita en el precio del billete", insiste la OCU. El problema está en que este equipaje tiene el límite de peso y volumen que fije cada compañía aérea y algunas ponen unos límites claramente insuficientes para el equipaje de mano.

La IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, consultó a Boeing y Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales, y a partir de su respuesta, emitió una recomendación "oficial": no exceder de 55x35x20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos. Sin embargo, la recomendación de IATA quedó en eso, en una simple propuesta, y lo cierto es que no hay una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas. Además, no solo las medidas cuentan, hay que prestar también atención al peso, que puede oscilar entre 7kg y 10kg para las maletas de mano en función de la aerolínea. Pero hay seis compañías aéreas que ni siquiera permiten viajar con maleta de cabina del tamaño recomendado por la IATA si se opta por la tarifa más barata. Con estas empresas hay que pagar un suplemento que oscila entre 5 y 40 euros:

-En Easyjet para llevar una maleta de cabina a bordo (de hasta 56x45x25), hay que añadir una "pieza de equipaje de mano grande" a la reserva (7,99 euros) o reservar un asiento "Parte delantera / sobre el ala (más espacio para las piernas)" (10,49 euros), o "Primera fila" (16,99 euros).

-En Eurowings, con la tarifa Basic solo se puede llevar un bulto pequeño (menor que las medidas recomendadas por IATA). Si se quiere llevar una maleta de cabina hay que pagar una tasa "desde 15 euros" por la opción "Dos bultos de equipaje de mano y embarque prioritario".

-En Norwegian, si viaja con la tarifa “Low fare” y quiere llevar una maleta de cabina, tendrá que pagar entre 7 y 14,9 euros en vuelos internacionales online por adelantado, o 30 euros si se da cuenta en el aeropuerto.

-Ryanair sólo incluye un bulto pequeño de 40x20x25 cm en su tarifa “Value”. Si quiere llevar una maleta de cabina normal de hasta 10 kg y 55x40x20 cm, tendrá que pagar un extra de 12,99-25,99 euros. Otra opción es optar por la tarifa "Prioridad & 2 piezas de equipaje de mano" con la que pagará entre 8 y 32 euros.

-Con Vueling en su tarifa “Basic” tendrá que pagar un extra que puede ir desde 9 a 20 euros por pasajero y trayecto si quiere viajar con su maleta a bordo dentro de la cabina.

-También en Wizz Air si viaja con la tarifa “Basic” y quiere llevar una maleta de cabina normal, tendrá que contratar la tarifa "Wizz air priority" (de 5 a 40 euros extra). Si la contrata en el aeropuerto pagará 30 euros.

Ante esta práctica, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda a los consumidores afectados que reclamen si les cobran por embarcar la maleta de cabina y se dirijan a las autoridades competentes en Consumo de su comunidad autónoma para que inicien actuaciones sancionadoras, como ya ha hecho, por ejemplo, la Dirección de Consumo de Islas Baleares.